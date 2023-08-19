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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة المخرج ماجد نبيه

الراحل ماجد نبيه
الراحل ماجد نبيه

أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية عن وفاة المخرج ماجد نبيه مساء اليوم السبت.

وكتبت الصفحة الرسمية للنقابة: نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المخرج ماجد نبيه

وأضافت: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "صدق الله العظيم".

وتابعت: ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الزميل المخرج/ ماجد نبيه، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان .

 

موعد العزاء 

وأضاف النعي الذى نشرته الصفحة الرسمية للنقابة أن عزاء المخرج ماجد نبيه يوم الأحد الموافق 20 أغسطس بمسجد الصباح بشارع الهرم.

 

نبذة عن حياة ماجد نبيه 

ويعتبر المخرج الراحل ماجد نبيه بدأ حياته كمونتير وهو نجل المخرج الكبير محمد نبيه  درس الإخراج في المعهد العالي للسينما كما بدأ علاقته بالفن كمساعد مخرج من خلال فيلم المضيفات الثلاثة، وكان أول أفلامه مخرجا فيلم علقة موت كما عمل مساعد مونتير في أفلام المرأة الحديدية، النمر والأنثى.

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