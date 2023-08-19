هقدم على مسرح قرطاج خلاصة 20 سنة غنا .. حماقي يكشف مفاجآت حفل الليلة

أكد الفنان محمد حماقي استعداده الكامل لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج مساء اليوم، وذلك من خلال تحضير قائمة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.



وقال حماقي فى المؤتمر الصحفي الخاص بهذا الحفل أنه لأول مرة يحيى حفلا غنائيا فى قرطاج لذلك فهو يحاول أن يقدم خلال هذا الحفل خلاصة سنوات الغناء منذ بدايته حتى الآن على هذا المسرح العريق.



وأضاف حماقي أن حفل اليوم سيكون مدته الزمنية طويلة بعض الشىء لرغبته فى تقديم أكبر عدد من الأغاني أمام جمهوره التونسي.



وتابع حماقي أن جمهور تونس ليس جمهور مستمع فقط وانما هو جمهور مغني ويعشق الغناء لذلك يعتبر هذا الحفل فرصة كبيرة لتوصيل خبرته الغنائية التى تمتد لاكثر من 20 عام لهم.





أحدث أغنيات حماقي

طرح المطرب محمد حماقي أحدث أغانيه بعنوان ده قلبي ده، وذلك على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية تعتبر مفاجأة لجمهوره خاصة وأن اللحن الذى يستخدمه حماقي فى هذه الأغنية يعود لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مع تعديل قام به الملحن أحمد إبراهيم ومن كلمات أمير طعيمة وتوزيع تميم.

وتعتبر هذه الأغنية هي الرابعة لـ حماقى خلال هذا الموسم بعد طرحه لمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

تفاصيل أغنية حبيت المقابلة

حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

أغنية لمون نعناع

وكان حماقى قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حماقي يروج لحفلته القادمة

وروّج الفنان محمد حماقي لحفله الغنائي الذي يقام في ختام مهرجان قرطاج والمقرر يوم 19 أغسطس المقبل.

ونشر حماقي الملصق الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق قائلاً: "أهل تونس متحمس أشوفكم يوم السبت ١٩ /٨ في الحفل الختامي لمهرجان قرطاج".