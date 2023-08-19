عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هقدم على مسرح قرطاج خلاصة 20 سنة غنا .. حماقي يكشف مفاجآت حفل الليلة

حماقي فى المؤتمر
حماقي فى المؤتمر الصحفي

أكد الفنان محمد حماقي  استعداده الكامل لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج مساء اليوم، وذلك من خلال تحضير قائمة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

وقال حماقي فى المؤتمر الصحفي الخاص بهذا الحفل أنه لأول مرة يحيى حفلا غنائيا فى قرطاج لذلك فهو يحاول أن يقدم خلال هذا الحفل خلاصة سنوات الغناء منذ بدايته حتى الآن على هذا المسرح العريق.

وأضاف حماقي أن حفل اليوم سيكون  مدته الزمنية طويلة بعض الشىء لرغبته فى تقديم أكبر عدد من الأغاني أمام جمهوره التونسي.

وتابع حماقي أن جمهور تونس ليس جمهور مستمع فقط وانما هو جمهور مغني ويعشق الغناء لذلك يعتبر هذا الحفل فرصة كبيرة لتوصيل خبرته الغنائية التى تمتد لاكثر من 20 عام لهم.

 

 

أحدث أغنيات حماقي 

طرح المطرب محمد حماقي أحدث أغانيه بعنوان ده قلبي ده، وذلك على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تعتبر مفاجأة لجمهوره خاصة وأن اللحن الذى يستخدمه حماقي فى هذه الأغنية يعود لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مع تعديل قام به الملحن أحمد إبراهيم ومن كلمات أمير طعيمة وتوزيع تميم.

وتعتبر هذه الأغنية هي الرابعة لـ حماقى خلال هذا الموسم بعد طرحه  لمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

تفاصيل أغنية حبيت المقابلة

حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما  وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

أغنية لمون نعناع

وكان حماقى قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

حماقي يروج لحفلته القادمة

وروّج الفنان محمد حماقي لحفله الغنائي الذي يقام في ختام مهرجان قرطاج والمقرر يوم 19 أغسطس المقبل.

ونشر حماقي الملصق الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق قائلاً: "أهل تونس متحمس أشوفكم يوم السبت ١٩ /٨ في الحفل الختامي لمهرجان قرطاج".

محمد حماقي مهرجان قرطاج ختام مهرجان قرطاج حفل ختام مهرجان قرطاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

العودة لارتداء الكمامة.. أسباب انتشار فيروس كورونا وعدد المتحورات الجديدة| فيديو

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. وفاة المطرب الشعبي أحمد الشوكي.. ظهور نادر لمحمد عبده مع ابنته صاحبة الـ5 أعوام

مصطفى كامل ينعى أحمد الشوكي بهذه الكلمات

وفاة المطرب الشعبي أحمد الشوكي وتشييع الجنازة اليوم

صور جديدة لحكيم من حفل مهرجان العلمين

هيتعرض في رمضان 2024.. أسماء جلال تتحدث عن مشروعها المؤجل معاوية

بعد حفل السعودية.. دويتو غنائي يجمع رامي صبري وروبي

أخبار الفن.. محمد ممدوح يكشف عن أصعب مشاهد وش في وش.. والإعلان عن جدول حفلات مهرجان القلعة

محمد ممدوح يكشف أصعب مشهد صوره بفيلم وش في وش

ترشيحاتنا

زيلينسكي يعلن استعداد أوكرانيا لمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

3.6 مليون جنيه لكل فرد| دولة عربية سيصبح مواطنوها الأعلى دخلا في العالم.. لن تتخيل الرفاهية

أطعمة غير متوقعة تعالج ضغط الدم المرتفع

فشل كبير .. الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية حوارة

ممكن تخش طب.. مفاجأة لطلاب العلمي في تنسيق المرحلة الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

5 فساتين.. روبى تعتمد على القصير اللامع .. شاهد

هل يمكن أن يؤثر التوتر والقلق على صحة الجهاز الهضمي؟ .. تفاصيل صادمة

رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى

فيديو

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ