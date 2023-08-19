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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توافد الجمهور على حفل عمرو دياب في لبنان.. صور

جمهور حفل عمرو دياب
جمهور حفل عمرو دياب

بدأ منذ قليل، توافد عدد كبير من جمهور عمرو دياب على حديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريرى بلبنان استعداد لاستقبال الهضبة والذى يحيى حفلته مساء اليوم بعد غياب عن حفلات لبنان لأكثر من 12 عاما.

ومن المفترض أن يبدأ عمرو دياب حفلته فى تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، حيث أن الهضبة وصل إلى لبنان صباح اليوم استعداد لإحياء هذا الحفل.

 

حفل الهضبة 
حفل الهضبة 

استعدادات الحفل فى لبنان

أصدرت سلطات الأمن فى بيروت بيانا خاصا بالحفل الذى يقيمه الفنان عمرو دياب اليوم والذى يعود به الى الغناء فى لبنان بعد غياب 12 عاما.  

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى فى بيانها  أنه من المتوقع أن يحضر حفل المطرب عمرو دياب نحو 15 ألف شخص، وذلك فى حديقة "الرئيس الشهيد رفيق الحريرى".

وتابعت المديرية : "بناءً على ذلك، ستتبع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى إجراءات مرورية خاصة من الساعة الثالثة عصراً وحتى انتهاء الحدث، وتشمل الإجراءات قطع حركة المرور في تقاطع الزيتونة باي أمام (Yacht club)، وإغلاق التحويلات على الطريق الساحلي في التقاطعات التالية: البورش، ميدغلف، البيال، اللنبي، فوش، وسيُسمح بالالتفاف في تقاطع القاعدة البحرية".

وطلبت المديرية من المواطنين الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي يقدمها رجال قوى الأمن الداخلي المعنيين بهذه المهمة، من أجل تسهيل حركة المرور وتجنب الازدحام.

 

شروط حفل الهضبة في لبنان

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك  تعهد وإقرار أصدرته الشركة المنظمة للحفل بضرورة الالتزام بقواعد حفل الهضبة.

وجاء فى المنشور عدة قواعد أهمها التزام الصحافة والإعلام بعدم تصوير أى جزء من الحفل أو مقطع من الأغاني التى يقدمها عمرو دياب.

الشرط الثاني تواجد الصحافة والإعلام فى الأماكن المخصص لها من قبل الشركة المنظمة وعدم الخروج عنها طيلة الحفل.

أما الشرط الثالث فكان عبارة عن التزام المصورين بتصوير مجموعة من الصور الفوتوغرافية عالية الجودة من الاماكن المسموح لهم التواجد فيها من قبل الإدارة.

والشرط الرابع والأهم هو تناول الحفل وتغطية بشكل إيجابي دون المساس لشخص عمرو دياب أو الشركة المنظمة.

 

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