تفاصيل أول فيلم يجمع ماجد المصري بابنه آدم

أكد الفنان ماجد المصري، أنه يستعد خلال الفترة القادمة، لدخول فيلم “الغربان”، مع الفنان عمرو سعد.



وأضاف ماجد المصري، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن فيلم الغربان يشهد أول تعاون بينه وبين ابنه “آدم” فى السينما، وذلك بعد اختياره ليكون ضمن فريق العمل.



ومن جهته، أعرب أدم، عن سعادته البالغة بهذا العمل، خاصة وأنه مع والده، الذي يقدم له كل الدعم، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

وتابع أدم فى تصريحه مع صدى البلد أنه بدأ فى الاستعدادات لشخصيته فى الفيلم حيث تطلب منه مجهود كبير لكونه يجسد شخصية أحد فريق الغربان وهي فرقة كانت تحارب فى الحرب العالمية الثانية.





ماجد المصري وفيلم خمس جولات

أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته البالغة بالمشاركة فى فيلم خمس جولات، والذى طرح فى السينمات المصرية يوم الثلاثاء الماضي.



وأكد ماجد المصري أن السبب الرئيسي وراء مشاركته فى هذا العمل، أبطاله الشباب وهي الفئة التى لا يتحدث عنها أحد فى السينما المصرية لذلك فإن موافقته على المشاركة جاء لرغبة الشديد فى نجاح هذا العمل ولفت الأنظار إليه.



وعن كواليس التصوير والتعامل مع جيل الشباب أكد ماجد المصري أنه داخل لوكيشن التصوير كان يعتبر جميع الشباب ابطال العمل ابناءه ويتوجه لهم بالنصيحة دائما، متمنيا أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور .



أبطال فيلم خمس جولات



فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف