وصلة رقص لـ أحمد سعد برفقة ابنه في حفل بورتو سعيد |شاهد

وسط الآلاف من الجمهور

أحيا المطرب أحمد سعد مساء أمس الجمعة حفلاً غنائياً داخل بورتو سعيد وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.



وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغنية دب دب التى طرحها الأسبوع الماضي مع شركة مزيكا.



وفاجأ أحمد سعد الجمهور بصعود نجله وقام بتقديمه للجمهور والرقص معه على أنغام أحدث أغانيه دب دب، وسط تفاعل كبير من الحضور.



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أحدث أغاني أحمد سعد

طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة بعنوان دب دب عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وتعتبر هذه الأغنية الخامسة لأحمد سعد خلال هذا الموسم بعد طرحه أغنية "اختياراتي وهلا بيك يامدلع وياليالي مع روبي والفلوس.



دب دب من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع ايهاب كلوبيكس، ومن إنتاج شركة مزيكا لصاحبها محسن جابر.



أحمد سعد وحفل العلمين

وأحيا أحمد سعد ، حفلاً غنائياً ضخما يوم 27 من شهر يوليو الماضي، ضمن حفلات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.

وقدم سعد ، خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور وخاصة أغنية وسع وسع وياليالي التى طرحها مؤخرا مع الفنانة روبي.

نشر الفنان أحمد سعد، فيديو له أثناء إحيائه لحفله الأخير بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب أحمد سعد ، عن سعادته الشديدة لإحيائه حفل ضمن مهرجان العلمين، قائلًا: حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة، شكرًا بلدي الحبيبة مصر على دعم الفن والفنانين، واحترام الجمهور المصري والعربي، بإقامة حفل كبير وعظيم زي ده.

ونشر الفنان أحمد سعد ، مجموعة من الصور تجمعه بزوجته والفنان الشاب خالد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.