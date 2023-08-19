خلال حفلها بقرطاج.. لطيفة تعلن تقديم أغنية جديدة من ألحان بليغ حمدي

أحيت الفنانة لطيفة، حفلها الثاني بمهرجان قرطاج الدولي، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



الحفل ضم مجموعة كبيرة من نجوم تونس وعلى رأسهم صابر الرباعي، كما شارك بالحفل محمد الجبالي، وغازي العيادي، ونوال غاشم، ‏‏بصحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وخصّصت عائدات هذا الحفل ‏‏للعائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بمدينة طبرقة.

وأنهت لطيفة الفقرة الختامية بالحفلة، وبدأت بأغنية "الحومة العربي"، ثم غنت مجموعة من أجمل أغانيها، منها "هنعيشها مره واحدة" و “خليني”.

وتفاعل الجمهور معها خلال أغنية "ماتروحش بعيد"، كما غنت "حبك هادي" بناء على طلب الجمهور.

كما غنت أيضا مع كورال الأطفال أغنية "بحب في غرامك"، وهم نفس الفريق الذي شاركها أغنية "للشمس" خلال الحفلة الأولى بقرطاج.

وفاجأت لطيفة، الجمهور، خلال الحفل، بغناء أغنية جديدة لم تطرح من قبل، وهي من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وستقوم بطرحها لأول مره في الذكرى الـ 30 لرحيله، وختمت الحفل بأغنية "أهيم بتونس الخضراء".

الجدير بالذكر أن وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازى، كرم النجمة لطيفة، الأربعاء الماضي بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الأول بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا، ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للنجمة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها.