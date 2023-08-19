عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال حفلها بقرطاج.. لطيفة تعلن تقديم أغنية جديدة من ألحان بليغ حمدي

لطيفة
لطيفة

أحيت الفنانة لطيفة، حفلها الثاني بمهرجان قرطاج الدولي، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

الحفل ضم مجموعة كبيرة من نجوم تونس وعلى رأسهم  صابر الرباعي، كما شارك بالحفل محمد الجبالي، وغازي العيادي، ونوال غاشم، ‏‏بصحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وخصّصت عائدات هذا  الحفل ‏‏للعائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بمدينة طبرقة.

 

وأنهت لطيفة الفقرة الختامية بالحفلة، وبدأت بأغنية "الحومة العربي"، ثم غنت مجموعة من أجمل أغانيها، منها "هنعيشها مره واحدة" و “خليني”.

وتفاعل الجمهور معها خلال أغنية "ماتروحش بعيد"، كما غنت "حبك هادي" بناء على طلب الجمهور.

كما غنت أيضا مع كورال الأطفال أغنية "بحب في غرامك"، وهم نفس الفريق الذي شاركها أغنية "للشمس" خلال الحفلة الأولى بقرطاج.

وفاجأت لطيفة، الجمهور، خلال الحفل، بغناء أغنية جديدة لم تطرح من قبل، وهي من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وستقوم بطرحها لأول مره في الذكرى الـ 30 لرحيله، وختمت الحفل بأغنية "أهيم بتونس الخضراء". 

الجدير بالذكر أن وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازى، كرم النجمة لطيفة، الأربعاء الماضي بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الأول بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا، ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للنجمة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها.

لطيفة قرطاج مهرجان قرطاج الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. وفاة المطرب الشعبي أحمد الشوكي.. ظهور نادر لمحمد عبده مع ابنته صاحبة الـ5 أعوام

مصطفى كامل ينعى أحمد الشوكي بهذه الكلمات

وفاة المطرب الشعبي أحمد الشوكي وتشييع الجنازة اليوم

صور جديدة لحكيم من حفل مهرجان العلمين

هيتعرض في رمضان 2024.. أسماء جلال تتحدث عن مشروعها المؤجل معاوية

بعد حفل السعودية.. دويتو غنائي يجمع رامي صبري وروبي

أخبار الفن.. محمد ممدوح يكشف عن أصعب مشاهد وش في وش.. والإعلان عن جدول حفلات مهرجان القلعة

محمد ممدوح يكشف أصعب مشهد صوره بفيلم وش في وش

ترشيحاتنا

السيسي: ربنا مطلع علينا وشاهد على جهدنا في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية|فيديو

بعد اجتماعه برئيس وزراء السويد.. زيلينسكي يعلن أهم اتفاقيات لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا

القرش السبب.. شواطئ إسبانيا تتحوّل لـ اللون الأحمر حول سبّاح|تفاصيل

شنيع.. الأمم المتحدة تدين القصف الصاروخي الروسي على تشيرنيهيف الأوكرانية

السيسي: إضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية خلال أشهر| فيديو

منافسة شرسة بين الرجاء المغربي والترجي التونسي على ضم مهاجم سوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى

فتاة تنهار من البكاء على تيك توك بسببها.. اكتشف علاج البواسير في المنزل

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة.. وشيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

فيديو

ادعوا لهم بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فاجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ