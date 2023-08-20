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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مخلل الخيار

طريقة عمل مخلل الخيار
طريقة عمل مخلل الخيار

الخيار المخلل من الأطباق الجانبية التي يعشق كثير من الأشخاص تناولها بجانب الأكلات الرئيسية فهو يضفي مذاقا خاصا بجانب الطعام مما يدفع العديد إلي شرائه من المحلات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل.

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طريقة عمل مخلل الخيار


المقادير لعمل مخلل الخيار


1 كغ خيار طازج وصغير الحجم.
5 اكواب ماء.
1 كوب خل ابيض.
5 ملاعق كبيرة ملح خشن.
5 ملاعق صغيرة سكر.

طريقة عمل مخلل الخيار

نغسل الخيار جيدا ونجفف جيدا.
في وعاء نخلط الماء والخل والملح والسكر جيدا.
نضع الخيار في برطمان نظيف وبشكل مرتب.
نصب خليط الماء فوق الخيار حتى يغمره تمام.
نغلق البرطمان جيدا ونضعه في مكان دافئ لمدة 20 يوما تقريبا.

مخلل الخيار الخيار طريقة عمل مخلل الخيار المخلل ​​​​​​​health

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