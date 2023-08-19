بمذاق لا يقاوم وقيمة غذائية عالية.. أسهل طريقة لعمل المسقعة

المسقعة من أشهر الأكلات الشعبية التي تتميّز بطعمها اللذيذ، كما تتميّز بسهولة تحضيرها، ويتم تحضيرها من مكونات بسيطة بالإضافة إلى أنّها تحتوي على قيمة غذائية كبيرة لجسم الإنسان، وتكون وجبه غذائية متكاملة ولتحضير أفضل طبق مسقعة يمكنك إتباع الخطوات التالية بكل سهولة حسب موقع"Food today".

طريقه عمل المسقعة:



مقادير المسقعة:

كيلو باذنجان مقطع شرائح أو مكعبات.

4أكواب ونصف لتر عصير طماطم.

ملعقتين ثوم مفروم.

6 ثمرات فلفل أخضر مقطع مربعات.

2 فلفل حار حسب الرغبة.

ملح وفلفل.

كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة سكر.

3 كوب ماء.

زيت.

دقيق.



طريقة تحضير المسقعة :

قومي برش الدقيق على الباذنجان المقطع والتخلص من الدقيق الزائد.

خطوة تتبيل الباذنجان تعمل على تقليل امتصاص الزيت بفضل طبقة الدقيق، مما يكون مقرمش أيضاً ويمكن تناوله كوجبة مع طحينة أو سلطة.

أحضري مقلاة بها زيت ساخن يقلى الباذنجان والفلفل الأخضر وينشل على ورق مطبخ لامتصاص بقية الزيت.

في حلة ضعي قليل من الزيت ثم الثوم المفروم والكزبرة الناشفة.

عندما يصبح لون الثوم ذهبي يضاف عصير الطماطم وملعقة السكر.

تترك حتى تتسبك ثم يضاف الماء والملح والفلفل الأسود.

يضاف الباذنجان والفلفل الأخضر ويترك حتى يغلي 5 دقائق ثم يقدم بالهنا.