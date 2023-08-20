عمره ما زعلني.. سميرة عبد العزيز تتحدث عن زوجها

أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنه لم يكن هناك خلافات بينها و بين زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن، موضحة أنها كانت تبادر بالإعتذار في حالة وجود خلاف بينهم، معقبة: "خلافتنا كانت قليلة لأن طباعه كانت زي طباعي" و كان يجمعهم حب الثقافة و القراءة و مصلحة مصر.

أضافت سميرة عبد العزيز، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، "كنت بروح أبوس راسه لو زعلان مني و أقوله صارحني لكن متزعلش مني".

حياتنا كانت مليانة سعادة

اختتمت متأثرة، "عمره ما زعلني" و أنه كان رقيق المشاعر و سعيد بقبولها الزواج منه، "كنت بحبه قوي و حياتنا كانت مليانة سعادة".

