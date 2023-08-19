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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميرة عبد العزيز: بوست راس جوزي عشان أصالحه بعد ما اتأخرت على التصوير

ارشيفية
ارشيفية

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن غضب منها؛ بسبب تأخرها عن موعد التصوير في إحدى المرات، دون إخباره، قائلة: "اعتذرت له كتير، وبوست راسه؛ لأني مقدرش أبدا أزعله".

وأضافت سميرة عبد العزيز، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه قام بتقدير سبب تأخيرها، وقبل اعتذارها، موضحة أنها تسير بتعليماته حتى اليوم في جميع جوانب حياتها وفي معاملتها مع بناته.

وأوضحت أنها تقوم بالاتصال بابنته التي تعيش في إنجلترا، كل أسبوعين؛ للاطمئنان عليها، لافتة إلى أنها قامت بتربيتها مع ابنتها، وهما الاثنتان بنفس العمر. 

أبرز نصائح زوج سميرة عبد العزيز لها 

وأشارت إلى أن أبرز نصائح "عبد الرحمن" لها، أن تقوم بأعمال ذو فائدة للمتفرجين، معقبة: "كان همه يعلم الشعب المصري كل حاجة، ويقدملهم الأخلاق الحميدة والسلوك المحترم".

 

سميرة عبد العزيز محفوظ عبد الرحمن الاخلاق السلوك الفن

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