سميرة عبد العزيز تكشف توصيات زوجها الراحل الكاتب محفوظ عبد الرحمن لها

حلت الفنانة سميرة عبد العزيز، ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" وكشفت العديد من التفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، وأسرارا عن زوجها الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن.

وكشفت سميرة عبد العزيز، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنها تحتفظ بصورة لها مع زوجها، ودائما موجودة بحقيبتها.

وأوضحت سميرة عبد العزيز، أن آخر توصيات "عبد الرحمن" لها، كانت “ألا تقبل غير بأعمال لصالح مصر”، وأن “تعتني بصحتها دائما؛ حتى لا تشعر بأي تعب وتعتني بأولادها”.

بشوف محفوظ فيه

وأضافت، أنه كان حريصا على أن تقوم بالاتصال بـ باسم ابنه دائما، معقبة: "بحب أشوفه، وبحس إني بشوف محفوظ فيه".