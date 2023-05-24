سميرة عبد العزيز: محدش يملأ عيني بعد وفاة زوجي وعبد الناصر كرمني

أكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز، أنها أحبت زوجها "محفوظ عبد الرحمن" حبا شديدا، وأنه في نظرها رقيق المشاعر جدا ومهذب إلى درجة كبيرة وكان دائما يشكرها على أبسط الأشياء التي تقوم بها، معقبة: " كان دايما يقوللي تسلم إيدك وأحيانا بيقبل إيدي".

و أضافت "سميرة عبدالعزيز"، خلال لقائها ببرنامج " الستات"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه كان إنسانا راقيا و جمعهتهم حياة مليئة بالحب و التقدير، و كان دائما يدعمها و يحترمها، مشيرة إلى إنزعاجه عندما كانت تقوم بقرأة مؤلفاته بدون إذنه أو رغبته.

وعقبت سميرة عبدالعزيز عن عدم إنجابهما، أنهم شعروا بالكفاية بإعتبار أنها لديها إبن و كذلك هو لديه إبن و إبنه، و أثناء مرض زوجها كانت تفكر بالاعتزال لرعايته ولكنه رفض وأصر أن تكمل، و بعد وفاته رفضت الزواج، قائلة: "محدش يملأ عيني بعد وفاة زوجي أبدا و كل يوم بقرأ له الفاتحة، مضيفة أنها تتابع أولاده باستمرار و تسأل عنهم".

بداية تمثيلها و تكريمها من عبد الناصر

و نوهت، إلى أن والدها سمح لها بالتمثيل بعد تكريم الرئيس جمال عبد الناصر لها و حصولها على كأس التمثيل، قائلا: "مادام الفن مقدر من الرئيس معنديش مشكلة إنك تمثلي".

وتابعت، عن تكريمها من جمال عبد الناصر أنها أمسكت بيده بشدة و لم تنوي على تركها، و قامت بشكره كثير ا جدا.

