نويت أداء قيام الليل ولكن غلبني النوم.. فماذا أفعل؟

قيام الليل مدرسة المخلصين، ومضمار السابقين، وأن الله تعالى إنما يوزع عطاياه، ويقسم خزائن فضله في جوف الليل، فيصيب بها من تعرض لها بالقيام، ويحرم منها الغافلون والنيام، وما بلغ عبد الدرجات الرفيعة، ولا نور الله قلبا بحكمة، إلا بحظ من قيام الليل.

حكم من نوى قيام الليل وغلبه النوم



قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن من كان نوى ان يقوم الليل ولكنه غلبه النوم ولم يستيقظ إلا عند أذان الفجر فمع نيته الصالحة يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذى رواه النسائي من حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم ((قال من أتى فراشه وهو ينوى ان يقوم من الليل فيصليه فغلبته عيناه حتى اصبح كتب الله له ما نوى أى اجر قيام الليل كاملا وكان نومه نعمة وصدقة من الله)).

جزاء من نوى صلاة قيام الليل وغلبه النوم؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من ينوى صلاة قيام الليل فى الثلث الأخير من الليل، ونام ولم يستيقظ قبل صلاة الفجر؛ فإن الله تعالى سيجزيه ثوابا على نيته حتى وإن لم يصل.

واستشهد ممدوح، - بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما من امرئ يكون له صلاة بليل يغلبه عنها نوم إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة».



كيفية صلاة قيام الليل

الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وأقل الوتر ركعة واحدة يصليها بعد صلاة العشاء، فإن أوتر بثلاث ركعات فالأفضل أن يسلم بعد الركعتين ويأتي بواحدة، وإن أوتر بخمسة فيسلم بعد كل ركعتين ومن ثم يأتي بركعة واحدة، ويراعي في صلاته الطمأنينة وعدم العجلة والنقر، فيخشع في صلاته ولا يتعجل فيها، فأن يصلي عددا قليلا من الركعات بخشوع وطمأنينة؛ خير له مما هو أكثر بلا خشوع.