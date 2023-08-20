عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نويت أداء قيام الليل ولكن غلبني النوم.. فماذا أفعل؟

صدى البلد

قيام الليل مدرسة المخلصين، ومضمار السابقين، وأن الله تعالى إنما يوزع عطاياه، ويقسم خزائن فضله في جوف الليل، فيصيب بها من تعرض لها بالقيام، ويحرم منها الغافلون والنيام، وما بلغ عبد الدرجات الرفيعة، ولا نور الله قلبا بحكمة، إلا بحظ من قيام الليل.

حكم من نوى قيام الليل وغلبه النوم 


قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن من كان نوى ان يقوم الليل ولكنه غلبه النوم ولم يستيقظ إلا عند أذان الفجر فمع نيته الصالحة يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذى رواه النسائي من حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم ((قال من أتى فراشه وهو ينوى ان يقوم من الليل فيصليه فغلبته عيناه حتى اصبح كتب الله له ما نوى أى اجر قيام الليل كاملا وكان نومه نعمة وصدقة من الله)).

جزاء من نوى صلاة قيام الليل وغلبه النوم؟ 
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من ينوى صلاة قيام الليل فى الثلث الأخير من الليل، ونام ولم يستيقظ قبل صلاة الفجر؛ فإن الله تعالى سيجزيه ثوابا على نيته حتى وإن لم يصل.

واستشهد ممدوح، - بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما من امرئ يكون له صلاة بليل يغلبه عنها نوم إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة».


كيفية صلاة قيام الليل

الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وأقل الوتر ركعة واحدة يصليها بعد صلاة العشاء، فإن أوتر بثلاث ركعات فالأفضل أن يسلم بعد الركعتين ويأتي بواحدة، وإن أوتر بخمسة فيسلم بعد كل ركعتين ومن ثم يأتي بركعة واحدة، ويراعي في صلاته الطمأنينة وعدم العجلة والنقر، فيخشع في صلاته ولا يتعجل فيها، فأن يصلي عددا قليلا من الركعات بخشوع وطمأنينة؛ خير له مما هو أكثر بلا خشوع.

قيام الليل رمضان عبد الرازق حكم من نوى قيام الليل وغلبه النوم كيفية صلاة قيام الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع وإصابة 11 شخصًا.. ننشر الصور الأولى لتصادم ميكروباص ونقل بطريق مطروح

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

ماما عايزه تاخد المكسب كله لوحدها.. اعترافات نجلة أم زياد في التحقيقات

راجع 1900 جنيه|أسعار الذهب تعاود الانخفاض بقوة وعيار 21 الآن غير متوقع

ترشيحاتنا

بالأرقام.. الحدود الدنيا للكليات في مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ضغوط شديدة على القوات الجوية الروسية لمواجهة هجمات أوكرانيا.. تفاصيل

لصوص التاريخ.. قائمة آثار مصر المضبوطة مع رجلي أعمال قبل تهريبها

بلاش تدخلوا مصر في حالة الاستقطاب.. تصريح مهم للرئيس السيسي عن البريكس

إصابة 5 ركاب ونجاة 40 آخرين في انقلاب أتوبيس بطريق «الجلالة - الزعفرانة»

شاومينج: المدرسين بيساعدونا في نشر إجابات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت الجدل.. لن تتخيل سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق

كارثة ... هذا ما يحدث لبشرتك بسبب المكياج

صور جديدة من حفل محمد رمضان في جدة

مهمة مستحيلة في انتظار رجل المهام الصعبة| من هو رئيس الزمالك الجديد ؟

فيديو

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ