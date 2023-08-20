نزلت النص|مفاجأة في أسعار الطماطم والكيلو يتراجع بقوة بعد وصوله 20 جنيها

تراجعت أسعار الطماطم بقوة اليوم، بعدما سجل سعر الكيلو بين 20 و25 جنيها في بعض المناطق، لتعاود الهبوط اليوم بقوة بدءا من 6 جنيهات فقط.

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أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور

وشهدت أسعار الطماطم، انخفاضا قويا في أسواق المحافظات؛ مثل الإسكندرية وأسيوط وسوق العبور بشكل ملحوظ، تراوح القفص الواحد بين 150 جنيهًا إلى 170 جنيهًا، مقارنة بـ220 جنيهًا، الأيام الماضية.

الطماطم

سعر قفص الطماطم اليوم

وهبط سعر قفص الطماطم اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة 150 جنيهًا، بدلًا من 200 جنيه قبل عدة أيام.

أسعار الطماطم اليوم الأحد

وتراجع سعر الطماطم للمستهلك إلى 6 و10 جنيهات بدلًا من 12 و15 جنيهًا و20 مؤخرًا.

جدول أسعار الخضار اليوم

- أسعار البطاطس، اليوم، للمستهلك، ما بين 8 و12 جنيهًا.

- الخيار الصوب 16 جنيهًا.

- الخيار البلدي من 10 إلى 14 جنيهًا.

- البصل 20 جنيهًا.

- البامية و الفاصوليا 40 جنيهًا.

- الملوخية 5 جنيهات.

- الكوسة 9 جنيهات.

- الفلفل الرومي 11 جنيها.

- الباذنجان 7 جنيهات.

توقعات أسعار الطماطم للأيام القادمة

وكان حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف، كشف عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم، مشيرا إلى أن تلف المحصول نتيجة ظروف الطقس والموجة شديدة الحرارة التي ضربت البلاد على مدارس أكثر من أسبوعين انتهت في أول الشهر الحالي.

الطماطم

وأكد النجيب أن الطقس القاسي أدى إلى قلة المعروض من المنتج مما جعل التجار يرفعون الأسعار بشكل كبير على المستهلكين.