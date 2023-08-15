لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق.. ومتى موعد الانخفاض؟| الزراعيين تجيب

موجة من ارتفاع الأسعار أصابت بعض الخضروات بالأسواق نتيجة لعدة عوامل أبرزها زيادة درجات الحرارة مما أثر على البطاطس ، والطماطم ، كذلك ارتفعت أسعار الليمون والبصل .

أسباب ارتفاع الخضروات

وكشف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن أسباب ارتفاع أسعار بعض الخضروات مثل الطماطم ، والبطاطس، والليمون ، والبصل خلال الأيام الراهنة ، موضحا أن كل الخضروات يأتى عليها وقت فواصل العروات وبالتالى ترتفع أسعارها بالأسواق نظرا لقلة المطروح منها .



وأوضح "خليفة " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن ارتفاع أسعار البصل يرجع إلى زيادة تصدير كميات منه هذا العام ، حيث زادت عن العام الماضى زيادة 100 ألف طن ، إذ تم تصدير حوالى تم تصدير 351 ألفا و899 طن بصل .

وناشد "نقيب الزراعيين " بضرورة التوازن بين التصدير واحتياجات السوق المحلي حتى لاترتفع الأسعار ونحقق التوازن بين المستهلك والتصدير .

ارتفاع أسعار الطماطم



وأضاف الدكتور سيد خليفة أن ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس يرجع إلى فاصل العروات وعند ظهور العروة الجديدة فى شهر سبتمبر وكذلك ارتفاع درجات الحرارة أدي إلي فساد بعض من المحصول لذلك فظهور عروات جديدة ستعمل على إتاحة المحاصيل .

وتوقع انخفاض أسعار الخضروات خلال الفترة المقبلة نتيجة ظهور العروة الجديدة من الخضروات .



أسعار الخضروات

ارتفعت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات و سجلت البامية 35 جنيها والبصل 16 جنيها والبطاطس 12 جنيها والخيار 12 جنيها والكوسة 15 جنيها والباذنجان 8 جنيهات والجزر 12 جنيها بسوق القطاعي.



وسعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات، وسعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 20 جنيها.

وسعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات، وسعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 20 جنيها