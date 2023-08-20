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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة عماد عبد الحليم مع العندليب الأسمر

عماد عبد الحليم
عماد عبد الحليم

تحل اليوم الأحد 20 أغسطس ذكرى وفاة الفنان عماد عبد الحليم، الذي ولد في 4 فبراير عام 1960، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 1995، عن عمر يناهز الـ 35 عامًا. 

ينتمي المطرب عماد عبد الحليم لعائلة فنية كبيرة فابنة شقيقه هي الفنانة أنغام، وشقيقه هو الموسيقار محمد علي سليمان.

فارق عماد عبد الحليم، دنيانا في عز شبابه، ورحل بعدما قدم عديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة في وجدان المواطن البسيط المحب للطرب الأصيل. 


عماد عبد الحليم ومشواره 

انطلق الفنان عماد عبد الحليم إلى عالم الغناء في سن مبكر، حيث كان يبلغ من عمر 12 سنة.

غنى عماد عبد الحليم في زفاف الطبيب الخاص للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

قدم عبد الحليم حافظ الرعاية المادية والمعنوية لـ عماد عبد الحليم، الذي تعلم من العندليب أصول الغناء، والطرب.

 

أعمال عماد عبد الحليم 

قبل رحيله شارك عماد عبد الحليم، في عدة مسلسلات منها: (العندليب الأسمر، الضباب).

في مجال السينما، قدم عماد عبد الحليم عدد من الأفلام، منها: (الأخوة الغرباء، عذاب الحب، كرامتي، مذبحة الشرفاء).

وعلى خشبة المسرح، قدم عماد عبد الحليم، عدة عروض منها: (النهاردة أخر جنان، للسيدات فقط، نعم ولا، صاحبة الجلالة، خيل الحكومة).

وفي مجال الغناء، قدم عماد عبد الحليم، عدة أغاني منها: (ليه حظي معاكي يا دنيا كدة، أمي).

لقبه الجمهور بعدة ألقاب فنية، منها: (الكروان الحساس، البلبل الحزين، فتى النيل الأسمر، عبد الحليم، الملاك الجميل.

عبد الحليم حافظ - عماد عبد الحليم
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