ناقد رياضي: كريستيانو رونالدو فتح الباب للنجوم العالميين لقبول عروض الأندية السعودية

أكد الناقد الرياضي كريم سعيد، أن الدوري السعودي من المتوقع أن يكون من أقوى 6 دوريات في العالم، على الرغم من أن القيمة التسويقية للدوري السعودي كانت لا تتخطى 350 مليون يورو من عامين.

وقال كريم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن الآن القيمة التسويقية وصلت إلى 910 ملايين يورو أي 32 مليار جنيه مصري.

سيغير من فكر اللاعب السعودي

وتابع الناقد الرياضي كريم سعيد، أن دخول كريستيانو رونالدو فتح الباب للنجوم العالميين لقبول عروض الأندية السعودية، مؤكدا أن تواجد النجوم العالمية سيغير من فكر اللاعب السعودي.