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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 آلاف فرصة.. وزارة العمل تُعلن عن موعد ومكان ملتقى توظيفي جديد|تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

كشف المهندس عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل تفاصيل توظيف 8 آلاف من ذوي الهمم من يناير وحتى يوليو 2023.

وقال “خضر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” والمذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إن الدولة المصرية تضع سياسات واضحة ومباشرة من أجل مواجهة أخطر ظاهرة تواجه العالم وهي البطالة، متابعًا أن رغم التحديات التي يواجهها العالم حاليًا انخفضت نسبة البطالة من 13% لـ 7% في الفترة بين 2014 وحتى الآن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة العمل أن ذوي الهمم جزء أصيل من سوق العمل، حيث تم تعيين منذ 2014 وحتى بداية عام 2023 30 ألف شخص من ذوي الهمم، لافتًا إلى أن الوزير حسن شحاتة حرص على توجيه جميع مديريات العمل بحصر الوظائف من أجل تنفيذ قرار تعيين الـ 5% من ذوي الهمم.
 

تفاصيل إطلاق ملتقى توظيف جديد
 

وأشار المتحدث باسم وزارة العمل إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيتم إطلاق ملتقى توظيف جديد بمحافظة القاهرة، حيث يتم توفير 10 آلاف فرصة عمل منهم فرص لذوي الهمم.

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