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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

الكلى
الكلى

أصبح مرض الكلى المزمن مشكلة صحية عامة خطيرة، يوجد حاليًا أكثر من 1.4 مليون مريض يتلقون العلاج ببدائل الكلى في جميع أنحاء العالم. 

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تتمثل إحدى طرق تقليل العبء الاقتصادي لأمراض الكلى المزمنة في التدخل المبكر، من أجل تحقيق ذلك ، يجب أن نكون قادرين على تحديد الأفراد الذين لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض الكلى. 

يعرضه التركيب الجيني والمظهري للفرد لخطر الإصابة بأمراض الكلى، عوامل مثل العرق والجنس والعمر والتاريخ العائلي مهمة للغاية.

على سبيل المثال ، تعتبر عوامل الخطر القوية للإصابة بأمراض الكلى المزمنة، التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري أيضًا إلى أمراض الكلى، يمكن لمريض السكري و / أو ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أن يتطور بسهولة وبسرعة إلى مريض في المرحلة النهائية من مرض الكلى.

كما أن التعرض للمعادن الثقيلة ، والإفراط في استهلاك الكحول ، والتدخين ، واستخدام الأدوية المسكنة تشكل أيضًا مخاطر. 

من عوامل الخطر الأخرى الإصابة بإصابة حادة في الكلى ، وتاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وفرط شحميات الدم ، ومتلازمة التمثيل الغذائي ، وفيروس التهاب الكبد C ، وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية ، والأورام الخبيثة. 

عادة ما يكون تحديد مستويات الكرياتينين في الدم وتحليل البول في المرضى الذين يعانون من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة كافيين للفحص الأولي، تعتبر عوامل الخطر الأخرى هي فرط شحميات الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي وفيروس التهاب الكبد C وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية والأورام الخبيثة. 

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