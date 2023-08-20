بكاميرا 440 ميجابكسل.. موبايلات سامسونج الجديد تنافس على الصدارة

وفقًا لما ذكره تسريب تقني من Revegnus على X ، تعمل شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية على أربعة مستشعرات جديدة عالية الجودة: مستشعر نوع GN6 بدقة 50 ميجابكسل ، ونوع HP7 بدق 200 ميجابكسل ، و مستشعر 320 ميجابكسل غير معروف ومستشعر نوع HU1 بدقة 440 ميجابكسل .

طومع ذلك ، يدعي التقرير أن أيًا من هذه المستشعرات لن ينتهي بها المطاف في هاتف Galaxy S وسيتم تخصيصها لمصنعين آخرين وربما الصناعات الأخرى أيضًا.

سامسونج تعمل على أربعة مستشعرات جديدة عالية الجودة

بدءًا من مستشعر GN6 بدقة 50 ميجابكسل ، والذي يعتبر من أكثر المستشعرات إثارة للاهتمام حيث سيكون عبارة عن جهاز 1 بوصة بحجم 1.6 ميكرومتر من البكسل ومن المحتمل أن ينافس IMX989 1 بوصة الشهير من Sony. يُشاع أن مستشعر سامسونج 50MP باهظ الثمن بالنسبة لمنتجات Samsung الخاصة به ، لذلك من المحتمل أن يتم اعتماده من قبل مصنعين آخرين بدلاً من ذلك.

من ناحية أخرى ، قد لا يكون مستشعر HU1 بدقة 440 ميجابكسل مخصصًا للهواتف الذكية على الإطلاق. يمكن أن يكون أكثر فائدة في قطاعات السيارات أو الصناعة.

قد يكون كاميرا 320 ميجابكسل مناسبة في النهاية لسلسلة Galaxy S بمجرد الانتهاء من التطوير ولكن لا تمسك أنفاسك حيث يشير المرشد إلى أنه سيكون داخل Galaxy S26 Ultra في أقرب وقت.

أخيرًا ، تم التخطيط لجهاز استشعار HP7 بدقة 200 ميجابكسل في البداية لتعزيز Galaxy S25 Ultra حيث أنه يحتوي على وحدات بكسل أكبر قليلاً وتحسين جودة الصورة بشكل طفيف مقارنةً بالكاميرا HP2 بدقة 200 ميجابكسل الموجودة داخل Galaxy S23 Ultra. ومع ذلك ، تمامًا مثل المستشعر بحجم 1 بوصة ، انتهى به الأمر إلى أن يكون باهظ الثمن جدًا للتصنيع بالنسبة لشركة Samsung للنظر فيه لأجهزة هواتفها الذكية الخاصة.