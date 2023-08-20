اليوم.. فيتوريا يعلن قائمة محترفي منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إعلان قائمة المحترفين الأولية اليوم لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس .

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار .

وكان منتخب مصر حسم التأهل للأمم الإفريقية رسمياً بعد تصدر المجموعة .

ويخوض منتخب ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.