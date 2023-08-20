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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. فيتوريا يعلن قائمة محترفي منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

روي فيتوريا
روي فيتوريا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا  إعلان قائمة المحترفين الأولية اليوم لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  ويتخلله مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس .

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار .

وكان منتخب مصر حسم التأهل للأمم الإفريقية رسمياً بعد تصدر المجموعة .

ويخوض منتخب ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

فيتوريا مصر اثيوبيا منتخب مصر تونس

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