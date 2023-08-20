عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بـ 671 مليون جنيه

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ ٦٧١ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٥٠٦,٥ مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة تصل إلى ٣٢٪؛ حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضى، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

txt

أسعار الذهب تواصل التراجع.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

txt

الضرائب: دراسة كافة مطالب ومقترحات النقابات الفنية

أكد بيان لوزارة المالية، حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، وأننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

وأضاف البيان، أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

محمد معيط وزير المالية دعم الصناديق الحسابات الخاصة صرف مرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مفاجأة.. بند مثير يمكن مجلس إدارة الزمالك المستقيل من العودة

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

الضرائب: دراسة كافة مطالب ومقترحات النقابات الفنية

سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم 20-8-2023

سعر الدولار في البنوك اليوم 20-8-2023

سعر الذهب اليوم 20-8-2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-8-2023

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 20-8-2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 20-8-2023

أقل سعر ذهب اليوم 20-8-2023

ترشيحاتنا

حجز 3 قضايا سب وقذف مرتضى منصور لـ الخطيب للحكم

قابيل وهابيل في البحيرة.. شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية بكفر الدوار

الوطن يتسع للجميع.. مفاجأت سعيدة بقائمة العفو الرئاسي الجديدة

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.. احذر عقوبة السفر بالقطار وركوبه بدون تذكرة

سوريا تحدد سعرًا جديدًا لليرة مقابل الدولار واليورو

وول ستريت جورنال: الغرب يعدّ اتفاقا للسلام في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

بديل الفسفور .. طبيبة تكشف عن فوائد العكاوي |تعرف عليها

حادثة بسيطة.. داليا البحيري تخضع للفحص الطبي بعد إصابة يدها

فيديو

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ