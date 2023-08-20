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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تهدد بمنع الإسرائيليين من التوافد إلى "أومان" هذا العام

زيلينسكي ونتنياهو
زيلينسكي ونتنياهو

هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بمنع الإسرائيليين من دخول مدينة "أومان" هذا العام وإنهاء اتفاقية إلغاء التأشيرة قبل أقل من شهر من رأس السنة العبرية، إذا لم تتوقف تل أبيب عن ترحيل الأوكرانيين.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد جاء ذلك في الإحاطة الأسبوعية من زيلينسكي لمواطني أوكرانيا وبحسب السفير الأوكراني لدى إسرائيل.

وقال زيلينسكي في الإحاطة "لقد استمعت إلى تقرير حرس الحدود ووزارة الخارجية والاستخبارات بشأن معاملة مواطنينا، معاملة المهاجرين الموجودين في بلدان أخرى مختلفة، يجب ضمان حقوق المواطنين الأوكرانيين".

وأوضح سفير أوكرانيا في إسرائيل يفغين كورنيشوك أن كلمات زيلينسكي موجهة إلى إسرائيل وأن حكومة أوكرانيا لن تتسامح مع إذلال مواطنيها عند دخول إسرائيل. سنوقف اتفاقيات التنازل عن التأشيرة الثنائية على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية الحكومية الدولية. هذا الخيار مطروح على طاولة حكومتنا".

وأضاف كورنيتشوك أنه "من غير المعقول أن نضطر للخروج عن عاداتنا لاستضافة عشرات الآلاف من الإسرائيليين في أومان كل عام، مع وجود مخاطر أمنية عالية وبجهود لوجستية ضخمة، في حين أن الحكومة الإسرائيلية، من ناحية أخرى، تسيء معاملتنا".

إذا أرادت إسرائيل أن يتمكن مواطنوها من القدوم إلى أوكرانيا كسائحين، بمن فيهم الزائين في أومان، أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو يجب أن يتدخل شخصيا في إيجاد حل للوضع الحالي ".

وبحسب بيانات سفارة أوكرانيا، قامت إسرائيل في عام 2022 بترحيل 2705 مواطن أوكراني. في النصف الأول من عام 2023، وقامت إسرائيل بترحيل 2037 مواطنًا أوكرانيًا - تقريبًا كما هو الحال في عام 2022 بأكمله. ينام الأوكرانيون الذين يُمنع دخولهم على الأرض ليلاً في المطار ثم يعودون على متن طائرة.

قبل أسابيع قليلة، نشرت أنباء في كييف مفادها أن أوكرانيا تدرس إلغاء الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الإسرائيليين الذين يأتون إلى أراضيها إلى أومان في رأس السنة العبرية وأيضا "كإجراء متبادل" مع موقف إسرائيل. ومع ذلك، في إسرائيل في ذلك الوقت قدرت أن هذا كان تهديدا عابرا.

ويحج اليهود الحسيديم إلى مدينة أومان الأوكرانية من جميع أنحاء العالم لزيارة ضريح الحاخام ناخمان مؤسس الحركة الحسيدية بمناسبة "روش هشانا" أو رأس السنة اليهودية الجديدة.

وتقع أومان في وسط أوكرانيا وهي بعيدة نسبيا عن خط المواجهة، لكن السلطات الأوكرانية والإسرائيلية حضت المصلين على عدم إحياء الاحتفالات الدينية التي تقام بين 25 و27 سبتمبر، لكن رغم التحذيرات، يتجمع اليهود الحسيديم بملابسهم السوداء التقليدية في شوارع المدينة للاحتفال.

وغالبا ما يستشهد الحجاج بنص ديني للحاخام ناخمان الذي توفي في أومان عام 1810 يَعِد فيه زائري قبره خلال رأس السنة اليهودية بأنه "سينقذهم من الجحيم".

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