وزير التنمية المحلية يستعرض موقف التكتلات الاقتصادية بسوهاج

استعراض اجتماع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع محافظي سوهاج وقنا، موقف التكتلات الاقتصادية بمحافظة سوهاج حيث تشمل 5 تكتلات ومن أهمها تكتل صناعة الأثاث بطهطا، وتكتل صناعة التلي بجزيرة شندويل، والغزل والنسيج بأخميم .

وأشار اللواء طارق الفقى إلى المتابعة المستمرة لمعدلات العمل في ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة غرب طهطا، وغرب جرجا بتكلفة إجمالية مليار و605 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعد من المناطق الواعدة لأنها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين.

ولفت محافظ قنا، إلي أن برنامج التنمية المحلية نجح حتى الآن في تنفيذ أكثر من 1744 مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية خلال عامين ونصف استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن، ساهمت في توفير حوالى 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .