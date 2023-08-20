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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة يشارك متابعيه سيلفي جديد.. شاهد

أفشة
أفشة

شارك نجم الأهلي محمد مجدي أفشة صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر أفشة في الصورة بسيلفي جديد يبرز خلالها عضلاته.

 

 

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق نهائي مع محمد مجدي أفشه لتمديد وتعديل تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل علي أن يتم توقيع العقود خلال الفترة المقبلة.


وسقط الأهلي في فخ التعادل 1 /1 مع ضيفه حرس الحدود، أمس في مباراة مؤجلة من الجولة 33 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

 

 


وتقدم الأهلي في الدقيقة 73 عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، قبل أن يسجل خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي هدف التعادل لحرس الحدود بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80 .


ورفع الأهلي، الذي  توج باللقب في وقت سابق من الموسم للمرة 43 في تاريخه، رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له أمام كل من بيراميدز والمصري.


على الجانب الآخر، رفع حرس الحدود، الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية، رصيده إلى 25  نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

 

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