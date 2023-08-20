محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022/2023

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة2022/2023، التي بدأت"أمس"وتُعقد على مدار 10 أيام،لتختتم يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري،حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني في مختلف المواد عن 3 آلاف و 436 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة

واطمأن المحافظ، من وكيل الوزارة محمد عبد التواب،والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان،حيث يؤدي "اليوم" الطلاب بمختلف الشعب والأقسام الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية بإجمالي (76) طالبا وطالبة موزعين على 7 لجان بالإدارات التعليمية السبع بنسبة حضور 92% ، وذلك بالتزامن مع أداء طلاب مدارس STEM امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات ( اللغة الإنجليزية) والتربية الوطنية، وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون مشكلات من شأنها تعكير صفو أعمال الامتحانات

وأشار وكيل التعليم إلى أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من توزيع أوراق الأسئلة على اللجان ثم تجميع أوراق الإجابات ونقلها إلى لجنة النظام والمراقبة ، منوهاً عن تكليفاته للقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على حظر دخول الطلاب بأية أجهزة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات حديثة أو أجهزة المحمول والتأكيد على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان والتصدى لأي محاولات غ