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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مكتب التأمينات بـ"الصحفيين" يبدأ العمل اليوم الاثنين

صدى البلد

أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء عمل مكتب التأمينات بالنقابة اليوم الاثنين 21 أغسطس، من خلال فريق من التأمينات لتقديم استشارات حول الأوضاع التأمينية للصحفيين، كما يقدم المكتب خدمات الاستعلام العام وطباعة برنت التأمينات خلال الشهر الأول من بداية عمله، وسبل فتح الملفات التأمينية للزملاء المتوقفة تأميناتهم.

كما يقوم فريق التأمينات بتدريب عدد من موظفي النقابة لاستمرار تقديم الخدمة بشكل دائم بعد انتهاء مدة انتدابهم للنقابة.

يأتي ذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي ضم خالد البلشي نقيب الصحفيين واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023.

ويقدم الفريق المنتدب للعمل بالمكتب إرشادات للزملاء حول سبل فتح ملفاتهم التأمينية من خلال المكاتب التابع لها سكنهم تنفيذًا لقانون التأمينات الجديد.

 إعادة التأمين

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن الزملاء الراغبين في فتح ملفاتهم التأمينية سيكون من حقهم إعادة التأمين على أنفسهم بحد أدنى 1700 جنيه وبحد أقصى يصل إلى 10 آلاف جنيه مقابل سداد حصة تبلغ 21% من الأجر التأميني.

من ناحية أخرى خاطبت نقابة الصحفيين الهيئة القومية للتأمينات بتفعيل الخاتم التأميني للمكتب وكذلك إعطاء صلاحيات للعاملين به يتيح لهم فتح الملفات التأمينيه مباشرة من داخل النقابة على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

وكان اللواء جمال عوض أكد خلال لقائه بنقيب الصحفيين على حق أصحاب المدد التأمينية السابقة في ضم المدد التأمينية السابقة لهم وأن الصحفي المؤمن عليه  لمدة عشر سنوات أو أكثر يحق له شراء مدة تأمينية مماثلة للمدة الفعلية، وأنه يمكن ضم المدد التأمينية السابقة والاستفادة بالمزايا التي يكفلها القانون.

كما أكد رئيس الهيئة أيضا أن القانون يكفل للمؤمن عليهم تسوية الموقف التأميني لمن بلغ سن الستين للحصول على المعاش القانوني في حال استمرار التأمين عليه دون النظر إلى مديونية الجهة التابع لها التأمين.

من ناحية أخرى؛ خاطبت نقابة الصحفيين الهيئة القومية للتأمينات بتفعيل الخاتم التأميني للمكتب وكذلك إعطاء صلاحيات للعاملين به يتيح لهم فتح الملفات التأمينيه مباشرة من داخل النقابة على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

وقدم نقيب الصحفيين الشكر للواء جمال عوض على سرعة استجابته لمطلب النقابة بإعادة فتح المكتب متمنياً سرعة الاستجابة لمطلب النقابة بتفعيل الختم التأميني للمكتب.

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