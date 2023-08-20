كسر في الضلع.. شوبير يعلن عن إصابة نجم منتخب مصر

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إصابة قوية ل محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" إصابة تريزيجيه بكسر في الضلع.. سلامات ".

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، اليوم، الأحد، في بيان رسمي عن حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال مواجهة فريقه ضد جالاتا سراي أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه أساسيا أمام جالاتا سراي، وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 51 محمولا على نقالة بعد تدخل عنيف من جانب أحد لاعبي جالاتا سراي.

وقال طرابزون في بيانه: "تريزيجيه يعاني من كسر في الضلع في منطقة الصدر اليسرى".

وتابع: "الجهاز الطبي للفريق بدأ معالجة اللاعب بالفعل، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بكسر في الضلع".

ولم يوضح طرابزون سبور في بيانه مدة غياب تريزيجيه.

وخسر طرابزون أمام جالاتا سراي بهدفين دون رد، أحرزهما النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.