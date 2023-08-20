عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القائد السابق للقوات الخاصة الكورية: نرفض أي عمل عسكري لحل مسألة تايوان

مشكلة تايوان والصين
مشكلة تايوان والصين

قال الفريق تشون إنبم القائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبية، إن أي مشكلة تتعلق بـ مضيق تايوان يجب أن تحل بشكل سلمي، ونحن ندعم الحلول السلمية في تايوان ونرفض أي أعمال عسكرية في تلك المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من سول مع الإعلامية منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كوريا الشمالية إذا تورطت في مسألة تايوان عسكريا سيتسبب الأمر في كثير من العواقب والتداعيات.

 طلبت كوريا مساعدة أمريكا عسكريا

وأوضح أن كوريا الجنوبية حليف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، وإذا طلبت كوريا مساعدة أمريكا عسكريا فسوف تستجيب، وكذلك إذا طلبت أمريكا أي مساعدات عسكرية من كوريا الجنوبية في مسألة تايوان سوف نقدمها.

ولفت إلى أن الصين يمكن أن تفرض عقوبات اقتصادية على الشعب الكوري الجنوبي، لكن الضغط الاقتصادي الصيني لن يحل الأزمة بل فقط سيتسبب في زعزعة الروابط بين الشعبين، ولا بد أن تتفهم الصين أن كوريا الشمالية لا تعتبر حليفا يمكن الاعتماد عليه.

 

القاهرة الإخبارية شاشة القاهرة الإخبارية فرض عقوبات اقتصادية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

ثنائي الزمالك يوقع على عقود الانتقال لـ نادي سموحة

ترشيحاتنا

مساعد وزيرة التضامن: برنامج الوقاية من المخدرات نجح في 4460 مدرسة

احذر تضليل العدالة.. علي جمعة يوضح عقوبة هذه الجريمة من سورة النساء

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

بعد إصابته|اتحاد جدة يضع أحمد حجازي خارج الخدمة.. هل سيعود لـ الأهلي؟

سيارات أوتوماتيك للبيع بـ 500 ألف جنيه| صور

باقي 40 يوما .. موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمساعدة منتجي الطعام.. إيطاليا تواجه غزو الكابوريا بـ 3.1 مليون دولار

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

فيديو

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ