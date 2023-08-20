تباين أداء أسواق المال العربية| بورصتا مصر والسعودية ترتفعان.. والأردنية والكويتية تتراجعان

حركة أسواق المال العربية ختام الأحد



بورصة مصر تربح 2 مليار جنيه في الختام

3.7 مليار ريال قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية

بدعم 4 قطاعات.. بورصة قطر ترتفع 0.5%



تباين أداء أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل الأسبوع وقادت البورصة المصرية والسعودية ارتفاعات البورصات العربية وشهدت بورصات الأردن ومسقط وعمان تراجعا.

ونستعرض خلال السطور التالية، حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي وأبو ظبي، إجازة أسبوعية اليوم، على أن تستأنفان تداولاتهما غدا الإثنين.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو ملياري جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 221ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 6ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 36ر0 في المائة ليبلغ مستوى 22ر18033 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 35ر0 في المائة ليبلغ مستوى 45ر3641 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 3ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 99ر5369 نقطة.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أداء إيجابيا بنهاية جلسة اليوم الأحد ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، في ظل صعود 3 قطاعات كبرى بقيادة "البنوك"، وسط تدني ملحوظ للسيولة.



وأنهى المؤشر العام للسوق "تاسي" تعاملاته بارتفاع نسبته 0.44% مضيفا 50.11 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 11,501.42 نقطة.

وهبطت قيم التداول إلى 3.7 مليار ريال مقابل 6.34 مليار ريال بالجلسة السابقة، وتراجعت الكميات إلى 151.14 مليون سهم، مقارنة بتداولات بلغت 232.39 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق 10 قطاعات باللون الأخضر، بقيادة قطاع البنوك الذي أغلق مرتفعا 0.81%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.83%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.11%.

وشهدت بقية القطاعات أداء سلبيا، بصدارة قطاع النقل الذي هبط 1.52%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بتراجع نسبته 1.43%، وسجل قطاع الطاقة تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.07%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 105 أسهم تصدرها سهم "صناعة الورق" بارتفاع 7.08%، وجاء إغلاق 111 سهما باللون الأحمر بصدارة "التطويرية الغذائية" الذي أغلق متراجعا 9.89%.

وسجل سهم "أرامكو السعودية" أعلى قيمة تداول بـ 530.62 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "الباحة" بتداولات بلغت 17.28 مليون سهم.

بورصة قطر تكتسي بالأخضر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأحد مرتفعة بدعم 4 قطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات.



ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10، 576.82، رابحاً 5.19 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي.

ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.05%، بينما تراجع 3 قطاعات تقدمها قطاع العقارات بنسبة 1.06.%

وتقدم سهم "بيمة" الارتفاعات بـ 4%، وتلاه "ودام" بـ3.71%، بينما جاء "الخليج التكافلي" على رأس التراجعات بـ4.45%، وتلاه "الإجازة" بنحو 2.79.%

وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 330.70 مليون ريال، مقابل 441.48 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 142.66 مليون سهم، مقارنة بـ138.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.96 ألف صفقة.

تباين مؤشرا البحرين بختام اليوم

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم تعاملاته، عند مستوى 1,961.75 بارتفاع قدره 9.12 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 760.69 بانخفاض قدره 0.09 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونًا و593 ألفًا و161 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليوناً و153 ألفًا و704 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 55 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يتراجع بنسبة 0.26 بالمائة



أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط "مسقط 30" تعاملات اليوم الأحد، متراجعاً 0.26 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4772.77 نقطة، خاسراً 12.49 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الجميس.

وتأثر المؤشر العام بتراجع القطاعين المالي والصناعة، وانخفض الأول بنسبة 0.38 بالمائة، مع تقدم سهم صحار الدولي المتراجع بنسبة 2.78 بالمائة، وتراجع تكافل عمان بنسبة 1.82 بالمائة.

وانخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.31 بالمائة، بضغط سهم فولتامب للطاقة على المتراجعين اليوم بنسبة 2.4 بالمائة، وتراجع الأنوار للسيراميك بنسبة 2.17 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.53 بالمائة، مع صدارة سهم الجزيرة للخدمات للرابحين اليوم بنسبة 5.22 بالمائة، وارتفع العنقاء للطاقة بنسبة 1.64 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 12.07 مليون سهم، مقابل 15.19 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتراجعت كذلك قيمة التداولات إلى 6.88 مليون ريال، مقارنةً بنحو 3.82 مليون ريال جلسة الخميس الماضي .

وتصدر سهم صحار الدولي الأسهم النشطة حجماً اليوم، بتداول 905.13 مليون سهم، فيما تصدر سهم عُمانتل النشاط قيمةً بنحو 646.13 ألف ريال.

بورصة الكويت تبدد مكاسبها الصباحية وتسجل أدنى سيولة في 3 أشهر

بددت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت مكاسبها الصباحية لتنهي تعاملات اليوم الأحد متراجعة، مسجلةً أدنى سيولة في 3 أشهر.

تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.34%، وانخفض مؤشر السوق الأول 0.19%، وهبط "الرئيسي 50" بنحو 1.26%، وتراجع "الرئيسي" 0.91% عن مستوى الخميس الماضي.

سجلت بورصة الكويت تداولات بجلسة اليوم بلغت قيمتها 22.64 مليون دينار - وتعد الأدنى منذ سيولة جلسة 14 مايو/أيَّار السابق البالغة 21.24 مليون دينار - وزعت على 113.06 مليون سهم، بتنفيذ 6.71 ألف صفقة.

ضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ1.46%، بينما ارتفع 6 قطاعات أخرى على رأسها الاتصالات بـ0.52%، واستقر قطاع التكنولوجيا وحيداً.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 55 سهماً في مقدمتها "بيت الطاقة" بنحو 12.23%، بينما ارتفع سعر 52 سهماً على رأسها "حيات كوم" بنحو 16.31%، واستقر سعر 16 سهماً.

وجاء سهم "جي إف إتش" المرتفع 1.20% في مقدمة الكميات بـ15.47 مليون سهم، بينما تصدر "بيتك" السيولة بقيمة 2.07 مليون دينار، بانخفاض 0.13%.



البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.76%، لتصل عند مستوى 2368.68 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2151 صفقة