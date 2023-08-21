ماذا تفعل بعد التخرج؟.. كل شيء عن كيفية تأهيل نفسك لسوق العمل

هتعمل إيه بعد التخرج؟.. سؤال موجه لكثير من الشباب سواء خريجى الجامعات أو طلاب الجامعات لأن الشباب محتاجين يفهموا إيه التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

متطلبات سوق العمل

البداية عندما نظم عدد من الشباب ملتقي يعد الأول من نوعه لتوعية الخريجين وطلبة الجامعات بما يتطلبه سوق العمل من احتياجات وتخصصات معينة، وبالفعل سارع العديد من الخريجين في حضور الملتقي.

سوق العمل يفرض على الشباب التخصص

التقت “ صدى البلد ” مع حمدى وهدان محامى متخصص في قضايا الإنترنت واحد منسقي الملتقي، والذى أكد أن الكثير من الشباب ليسوا على دراية كافية بمتطلبات سوق العمل فممكن الشاب يلتحق بإحدى الكليات ويتخصص في تخصص ما ولكنه يفاجأ بعد التخرج، أن هذا التخصص غير مطلوب في محيط مجتمعه ، وعلى سبيل المثال أغلب الشباب يفضلون السفر للخارج نظرا لعدم توافر فرص عمل للتخصصاتهم.

توعيه الشباب بمتطلبات سوق العمل

وأشار وهدان إلى ان، الغرض من الملتقي توعيه الشباب من الجنسين بمتطلبات سوق العمل وطبيعة كل محافظة فعلى سبيل المثال محافظة دمياط محافظة صناعية وتجارية ولها طبيعة خاصة وهناك تخصصات كثيرة ملائمة للشباب للعمل بها.

وطالب كل شاب وفتاة بضرورة اختيار الكلية المناسبة له والذي يستطيع أن يكون إضافة جديدة في اى مجال يتخصص فيه حتى يكون نافعا لنفسه ولمجتمع.



https://fb.watch/mxXbZjRkMP/?mibextid=Nif5oz