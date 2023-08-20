عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

75 % نسبة تحصين رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مجهودات مديرية الطب البيطري بالغربية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حيث تم تحصين 200 ألف رأس ماشية بنسبة تغطية 75.26 % خلال الفترة من 15/7/2023 حتى اليوم.

ضحايا حادث شرم الشيخ.. تشييع جثامين 4 من أسرة واحدة في الغربية

ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم لتلك الحملات لتحقيق المستهدف منها في الوقت المحدد، ذلك إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي على أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الماشية بأنواعها المختلفة والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للادخار للأسر في الريف.

وزير التموين يفتتح سجل تجاري مطور بالمنطقة اللوجيستية في طنطا

وأضاف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملة تم تحصين عدد 200608، بواقع 92095 رأسا من الأبقار، و79307 رأسا من الجاموس، و27840 رأسا من الأغنام، إضافة إلى 1367 رأسا من الماعز، مؤكدا أن المديرية قامت بتوفير احتياجات المحافظة من اللقاحات ومستلزمات التحصين وتوزيعها وحفظها بالإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة.

وتهيب المحافظة بالمواطنين الإسراع في تحصين ماشيتهم بهدف الحفاظ عليها وحمايتها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

IMG-20230820-WA0023
IMG-20230820-WA0023
IMG-20230820-WA0022
IMG-20230820-WA0022
IMG-20230820-WA0021
IMG-20230820-WA0021
الحملة القومية للتحصين الحمى القلاعية والوادي المتصدع الجهات المعنية الطب البيطري الطب البيطري بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق

محافظ الغربية يستقبل وزير التموين بمقر الديوان العام

خلص عليها قدام أبوها.. رجل ينهي حياة زوجته لرفضها العودة للمنزل.. تفاصيل

نور علي نور.. تكريم حفظة القرآن الكريم في الحفل السنوي بطنطا.. صور

الغربية .. 136 محضرا متنوعا عن حملات بالمحلة والسنطة وكفر الزيات وطنطا

بيطري الغربية: قافلة للكشف وتقديم العلاج لـ436 حيوانا و5500 طائر

ضحايا حادث شرم الشيخ.. تشييع جثامين 4 من أسرة واحدة في الغربية

مصادرة 105 أسطوانات غاز كبيرة الحجم خاصة بالأنشطة التجارية في الغربية

ترشيحاتنا

تشيلسي يخسر بثلاثية من وست هام بالدوري الإنجليزي

جمال شعبان: الحزن يكسر عضلة القلب

إعلان اسم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة قبل نهاية أكتوبر| تفاصيل

صحفى سودانى: معارك دامية فى أم درمان وخسائر كبيرة للدعم السريع

لاعتدائه على زميلته.. «الإدارية العليا» تؤيد الحكم على سائق بالمنوفية

نقيب الصحفيين: كريم أسعد «بخير» ويعود لمنزله خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

بعد إصابته|اتحاد جدة يضع أحمد حجازي خارج الخدمة.. هل سيعود لـ الأهلي؟

فيديو

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ