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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحايا حادث شرم الشيخ.. تشييع جثامين 4 من أسرة واحدة في الغربية

ضحايا حادث شرم الشيخ
ضحايا حادث شرم الشيخ

شيع المئات من الأسر والعائلات من أسر وعائلات قرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود مساء اليوم جثامين 4 ضحايا من أفراد أسرة واحده ماتوا في حادث سير بطريق مدينة شرم الشيخ عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الحفناوي بوسط القرية تزامنا مع إصابة اقارب الضحايا وزملائهم بحالة من الصدمه والوجيعة حزنا علي فراقهم المفاجىء .

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كما اتشح زملاء واقارب الضحايا  بارتدائهم الملابس السوداء حزنا ورفعهم نعوش الضحايا أعلي أكتافهم رافضين دفنهم حتي وداعهم الأخير وتركهم بمثواهم الأخير بمقابر أسرهم .

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وكان أهالي القرية وزعوا مطبوعات ورقية حملت نعي بأسماء الضحايا الاربعة وهم وليد احمد نصار و شقيقته الأولي ايمان احمد نصار بينما سمر احمد نصار وبنت شقيقتها شهد صلاح التمساح .

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وتعود أحداث الواقعة حينما وجهت نيابة شرم الشيخ اصدار التصاريح اللازمة بدفن الجثامين الأربعة وتسليمهم إلى ذويهم وقامت  مديرية التربية خة بتوفير سيارات لنقل الجثامين الأربعة آلي قرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود بمحافظة الغربية.

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كان اللواء محمد كامل عناني مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغا من مرفق الإسعاف يفيد بانقلاب سيارة رحلات ركاب بالقرب من مدينة شرم الشيخ،  ونتج عن الحادث وفاة وإصابة 14شخصا.

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كما تم الدفع بعدد من سيارة الإسعاف لنقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتم إيداع الجثامين الأربعة بثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثامين وتسليمها إلى ذويها بمسقط رأسهم بسمنود .

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أهالي قرية اسر وعائلات إصدار التصاريح الشيخ الحفناوي الملابس السوداء ضحايا حادث شرم الشيخ الغربية ميت بدر حلاوة

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