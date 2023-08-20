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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش تشارك في المبادرة الوطنية «لا للبلاستيك»

مبادرة اتحصر للاخضر
مبادرة اتحصر للاخضر بشمال سيناء

شاركت جامعة العريش بشمال سيناء، ممثلة في كلية العلوم الزراعية البيئية، في حملة لتنظيف شاطئ المساعيد، وذلك ضمن مبادرة "تجميل شاطئ العريش والحد من استخدام البلاستيك"، ضمن فاعليات المبادرة الوطنية “لا للبلاستيك والحد من استخدامه”.

جاء ذلك، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، وفرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، التابع لوزارة البيئة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وخلال الفعالية، زرع طلاب كلية العلوم الزراعية البيئية، 150 شتلة زينة؛ ضمن حملة التشجير لحديقة مبارك العامة بمنطقة المساعيد، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية  "100مليون شجرة"، ومبادرة "اتحضر للأخضر"؛ للحد من تأثير التغيرات المناخية .

وألقى الدكتور محمد نجاتي، عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، كلمة، شملت التعريف بالبلاستيك واستخداماته، وأضراره، والنفايات البلاستيكية وتأثيرها على الكائنات الحية سواء في البر أو البحر، وعلى البيئة عامة، وتحدث عن أهمية توعية الأفراد بأضرار التلوث البلاستيكي، وأهمية إيجاد حلول لمشكلة مخلفات البلاستيك التي تضر بالصحة والاقتصاد والبيئة، وضرورة تعديل السلوكيات البيئية الخاطئة.

ومن جهته، أكد الدكتور هاني العلاقمي، وكيل كلية العلوم الزراعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن استهلاك البلاستيك يمثل خطورة على البيئة في مصر، كما يؤثر التلوث البلاستيكي البحري على 800 نوعً على الأقل من الكائنات البحرية، ويقتل ما يصل إلى مليون طائر بحري. 

وأضاف أن المجتمع الدولي أدرك مؤخرًا خطورة هذه المخلفات؛ لذلك تم اعتماد عدد من القوانين والسياساتٍ على الصعيد الدولي، منها ما قامت به منظمة الأمم المتحدة  بإدراج الحد من التلوث البحري ضمن الهدفِ الرابعَ عشرَ من أهدافِ التنميةِ المستدامةِ  تحت مسمي "الحياة تحت الماء".

وأكد رئيس الجامعة تسخير كل إمكانات الجامعة لخدمة التنمية بمحافظة شمال سيناء، والاستمرار في دعم كافة مجالات التنمية على مستوى المحافظة ، علاوة على استمرار دورها في  خدمة المجتمع المحلى بجميع فئاته، ودعم جميع المبادرات في مختلف المجالات، وكذا وضع الحلول والمقترحات والتوصيات العلمية لقضايا ومشكلات المجتمع في إطار رسالة الجامعة ودورها الأساسي في الخدمة المجتمعية والتنموية.

وفي ختام الفاعليات تم وضع عدد من التوصيات كان من أهمها: 

• ضرورة الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وإيجاد البدائل المستدامة.
• تشجيع التوجه نحو النشاطات الاقتصادية الخضراء، ودعم مشروعات إعادة التدوير .
• حشد الدعم للعمل التحويلي،  وتشجيع الاستثمار في إعادة تدوير البلاستيك.
• ضرورة التوعية والعمل على تعديل السلوكيات البيئية الخاطئة، وأهمية مشاركة الجميع في الحفاظ على البيئة.
 

العريش المبادرة البلاستيك شاطىء الأخصر

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