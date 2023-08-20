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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد موسى يبعث ببشرى سارة للمصريين حول انقطاع الكهرباء

صدى البلد

أعلن الإعلامي احمد موسى مقدم برنامج علي مسؤوليتي المذاع على قناة صدي البلد موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء.


وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"15 يوم ومافيش تخفيف أحمال .. أحمد موسي يبعث ببشري سارة للمصريين حول انقطاع الكهرباء".

يذكر أن  مجلس الوزراء قرر العام الماضي 2022 إرجاء زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، وأمس تم ارجائها حتى يناير المقبل، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً اربع مرات وذلك لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.


وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء  أعلن في  أكتوبر الماضي 2022، بتكليفات  من الرئيس السيسي تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء  حتى 30 يونيو  2023 ولكن مع الظروف الاقتصادية الراهنة تم إرجاء زيادة  أسعار الكهرباء حتى يناير المقبل .

فيما كشف  مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر،  أن تأجيل رفع الدعم وزيادة أسعار  الكهرباء  خلال الفترة السابقة  كلف الدولة ما يزيد على 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.

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