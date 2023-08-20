وديا.. لاڤيينا يفوز على الناصرية 1/4

حقق الفريق الأول لنادي لافيينا اف سي فى أولى تجاربه الودية هذا الموسم الفوز على فريق الناصرية أحد أندية القسم الرابع بمحافظة الإسكندرية 1/4 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملاعب الأكاديمية البحرية التى يعسكر فيها فريق لاڤيينا .

وتعد هذه هى التجربة الأولى لفريق لاڤيينا بعد تولى ك احمد عيد عبد الملك القيادة الفنية للفريق وقد شهد اللقاء تألق اغلب اللاعبين من فريق لاڤيينا فى أول مباراة لهم.

أحرز الأهداف عمر عسلية و احمد صبرى وعبد الرحمن عبودة و كريم مارادونا

وكان قد قرر فريق لاڤيينا السفر الى مدينة الإسكندرية لإقامة المعسكر الخارجى الاول للفريق هذا الموسم والذى سيستمر حتى يوم الاحد القادم 8/27 على ملاعب الأكاديمية البحرية وسيشهد المعسكر إقامة العديد من المباريات الودية لأول مرة هذا الموسم مع أندية من الممتاز ب والمحترفين لتنوع الحمل التدريبى ولزيادة التجانس بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة التى تعاقد معها الفريق

وقد حضر مستر محمود الاسيوطي رئيس مجلس إدارة نادى لاڤيينا إلى القاهرة مساء امس الجمعة من العاصمة النمساوية فيينا للسفر مع بعثة الفريق إلى الإسكندرية لحصور المعسكر التدريبي