عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجآت داخل القلعة البيضاء بعد الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك| فيديو

الزمالك
الزمالك

تناولت الإعلامية إنجي أنور، الأوضاع داخل نادي الزمالك، ومستقبل النادي، في ظل تلك الأوضاع الحالية، وقالت: الزمالك مدرسة الفن والهندسة، تاريخ كبير حافل بالبطولات والإنجازات، نادي تأسس منذ 112 سنة، لافتة إلى أن تاريخه أقدم من تاريخ تأسيس دول كثيرة وكبيرة في العالم كله.

txt

تقرير.. مجلس مرتضى منصور ونجاحات غير مسبوقة فى الزمالك قبل الرحيل

txt

إعلان اسم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة قبل نهاية أكتوبر| تفاصيل

وأضافت في افتتاحية برنامجها “مصر جديدة”، المذاع مساء اليوم الأحد، عبر فضائية “etc”، أن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لكن المفاجأة أن الاستقالة الجماعية لم تتضمن توقيع الكابتن جمال عبد الحميد، وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة؛ مما فتح حالة من الجدل، لا سيما أن وجود الكابتن جمال في مجلس الإدارة مخالف للقانون؛ لأنه لا يجوز أن يجمع شخص بين عضوية مجلس إدارة، مع عمله في قناة النادي، والذي يتقاضى عليه راتبا؛ لأن عضوية مجلس الإدارة “عمل تطوعي”.

وتساءلت: هل هذا يعني أن الكابتن جمال عبد الحميد لم يكن عضو مجلس إدارة؟، أم كان عضو مجلس إدارة بالمخالفة للقانون؟، ولو كان عضوا ولم يقدم استقالته.. فما الوضع الراهن؟.

وأشارت إلى أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية، رفض تواجد كابتن جمال عبد الحميد من البداية، ولم يحصل على موافقة رسمية لوجوده ضمن مجلس إدارة نادي الزمالك؛ بسبب المخالفة القانونية التي تمنع ترشحه من الأساس، فضلا عن أنه لم يصدر أي قرار رسمي منذ نهاية الانتخابات، يفيد بتواجد جمال عبد الحميد في مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأكدت أن الاستقالة الجماعية صحيحه، حتى لو لم تتضمن توقيع الكابتن جمال عبد الحميد؛ لأنه لم يكن موجودا بشكل رسمي في مجلس الإدارة.

ولفتت إلى أنه بحكم القانون، مسؤولية نادي الزمالك في الوقت الراهن، وبعد استقالة مجلس إدارته، ستقع لفترة مؤقتة على 3 أشخاص، هم: “المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي”.

وتابعت: لكن التساؤل، كم مدة تلك الفترة المؤقتة؟، وهل سيتم تعيين مجلس مؤقت لإدارة النادي لحين تنظيم انتخابات وتولي مجلس إدارة جديد؟، ومن سيتم اختياره؟، وعلى أي أساس؟، علامات استفهام كثيرة جدا، وراءها علامات تعجب أكثر.


واختتمت "واحنا بنتكلم عن الزمالك أو النادي الملكي أو الفارس الأبيض.. اللي اتأسس في 5 يناير 1911.. لما نبص على فرقة الكورة لوحدها هنلاقي حوالي 100 بطولة منهم 14 دوري و28 كاس مع 4 سوبر مصري.. خش على أفريقيا 5 دوري أبطال أفريقيا.. وواحدة كونفدرالية.. و4 سوبر أفريقي.. غير اتنين أفروأسيوي.. وعد بقى على اد ما تقدر، البطولات والإنجازات تغني عن أي كلام.. الزمالك قد يتعثر لكنه لا يسقط.. وفي كل الأحوال أي مجلس إدارة عمله تطوعي بيجتهدوا ويحاولوا يقدموا أفضل ما عندهم.. وفي مجالس إدارة بتنجح، وفي مجالس تانية مش بيحالفها التوفيق.. ويبقى السؤال هو.. الزمالك رايح على فين؟
 

الزمالك ادارة نادي الزمالك ادارة الزمالك الشباب والرياضة رئيس نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

تعليق ناري من الإعلامي أحمد جمال على استقالة مجلس إدارة الزمالك

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

ترشيحاتنا

مفاجأة.. من يدير نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية لمجلس الإدارة؟.. فيديو

منها بولاق الدكرور.. الذكاء الاصطناعي يرسم خريطة «النقاط الساخنة» للجزر الحرارية بمصر

الإفتاء توضح فضل المصافحة بين الناس عند كل لقاء .. هذا ثوابها

مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات بالمحافظات

مهمة على الثلوج المظلمة| روسيا والهند تهبطان على سطح القمر الأسبوع المقبل.. تفاصيل الرحلات

أمامهم 6 أيام للرجوع عنها| ناقد رياضي: استقالة مجلس الزمالك «خطوة إيجابية»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

فيديو

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ