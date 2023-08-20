مفاجآت داخل القلعة البيضاء بعد الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك| فيديو

تناولت الإعلامية إنجي أنور، الأوضاع داخل نادي الزمالك، ومستقبل النادي، في ظل تلك الأوضاع الحالية، وقالت: الزمالك مدرسة الفن والهندسة، تاريخ كبير حافل بالبطولات والإنجازات، نادي تأسس منذ 112 سنة، لافتة إلى أن تاريخه أقدم من تاريخ تأسيس دول كثيرة وكبيرة في العالم كله.

وأضافت في افتتاحية برنامجها “مصر جديدة”، المذاع مساء اليوم الأحد، عبر فضائية “etc”، أن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لكن المفاجأة أن الاستقالة الجماعية لم تتضمن توقيع الكابتن جمال عبد الحميد، وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة؛ مما فتح حالة من الجدل، لا سيما أن وجود الكابتن جمال في مجلس الإدارة مخالف للقانون؛ لأنه لا يجوز أن يجمع شخص بين عضوية مجلس إدارة، مع عمله في قناة النادي، والذي يتقاضى عليه راتبا؛ لأن عضوية مجلس الإدارة “عمل تطوعي”.

وتساءلت: هل هذا يعني أن الكابتن جمال عبد الحميد لم يكن عضو مجلس إدارة؟، أم كان عضو مجلس إدارة بالمخالفة للقانون؟، ولو كان عضوا ولم يقدم استقالته.. فما الوضع الراهن؟.

وأشارت إلى أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية، رفض تواجد كابتن جمال عبد الحميد من البداية، ولم يحصل على موافقة رسمية لوجوده ضمن مجلس إدارة نادي الزمالك؛ بسبب المخالفة القانونية التي تمنع ترشحه من الأساس، فضلا عن أنه لم يصدر أي قرار رسمي منذ نهاية الانتخابات، يفيد بتواجد جمال عبد الحميد في مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأكدت أن الاستقالة الجماعية صحيحه، حتى لو لم تتضمن توقيع الكابتن جمال عبد الحميد؛ لأنه لم يكن موجودا بشكل رسمي في مجلس الإدارة.

ولفتت إلى أنه بحكم القانون، مسؤولية نادي الزمالك في الوقت الراهن، وبعد استقالة مجلس إدارته، ستقع لفترة مؤقتة على 3 أشخاص، هم: “المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي”.

وتابعت: لكن التساؤل، كم مدة تلك الفترة المؤقتة؟، وهل سيتم تعيين مجلس مؤقت لإدارة النادي لحين تنظيم انتخابات وتولي مجلس إدارة جديد؟، ومن سيتم اختياره؟، وعلى أي أساس؟، علامات استفهام كثيرة جدا، وراءها علامات تعجب أكثر.



واختتمت "واحنا بنتكلم عن الزمالك أو النادي الملكي أو الفارس الأبيض.. اللي اتأسس في 5 يناير 1911.. لما نبص على فرقة الكورة لوحدها هنلاقي حوالي 100 بطولة منهم 14 دوري و28 كاس مع 4 سوبر مصري.. خش على أفريقيا 5 دوري أبطال أفريقيا.. وواحدة كونفدرالية.. و4 سوبر أفريقي.. غير اتنين أفروأسيوي.. وعد بقى على اد ما تقدر، البطولات والإنجازات تغني عن أي كلام.. الزمالك قد يتعثر لكنه لا يسقط.. وفي كل الأحوال أي مجلس إدارة عمله تطوعي بيجتهدوا ويحاولوا يقدموا أفضل ما عندهم.. وفي مجالس إدارة بتنجح، وفي مجالس تانية مش بيحالفها التوفيق.. ويبقى السؤال هو.. الزمالك رايح على فين؟

