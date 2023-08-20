عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«الوقائع المصرية» تنشر قرار وزارة التجارة بتعديل بعض أحكام الاستيراد والتصدير وإجراءات الفحص

وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها 182 تابع أ، الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2023، قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 283 لسنة 2023، الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات الفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

ونص القرار  في مادته الأولى، على أن: تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير و نظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 نصها الآتي:

مادة 94 مكررا: تجمع الهيئة نظاما لإدارة المخاطر في عمليات فحص و اختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائها بناء على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.

وللاطلاع علي نص القرار :

قرار وزارة التجارة والصناعة 
الصناعة السلع المستوردة الإستيراد والتصدير التجارة السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

مصرع المئات.. بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بشأن خسائر ميليشيا الدعم السريع

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. استقالة المدير التنفيذي والنشاط الرياضي لنادي الزمالك

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

ترشيحاتنا

طارق البشبيشي: الإخوان يزرعون في الشباب أنهم أصحاب مهمة عظمى «عبر الانضمام للجماعة»

مش عاوزين أجندات ومنظرة.. ميدو يوجه رسالة خاصة لوزير الشباب بعد استقالة مجلس الزمالك

الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح عنها جائز شرعا

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«تناول جرعة زائدة».. زاخاروفا تسخر من اقتراح زيلينسكي «تبادل بيلجورود بعضوية الناتو»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

فيديو

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ