«الوقائع المصرية» تنشر قرار وزارة التجارة بتعديل بعض أحكام الاستيراد والتصدير وإجراءات الفحص

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها 182 تابع أ، الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2023، قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 283 لسنة 2023، الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات الفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

ونص القرار في مادته الأولى، على أن: تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير و نظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 نصها الآتي:

مادة 94 مكررا: تجمع الهيئة نظاما لإدارة المخاطر في عمليات فحص و اختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائها بناء على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.

وللاطلاع علي نص القرار :