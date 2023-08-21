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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الرحيل عن الزمالك؟| حكاية زيزو انتهت بـ ستوري وهذه رسالته للجمهور

زيزو
زيزو

تصدر أسم أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وذلك بسبب انباء انتقالة من القلعة البيضاء.

 زيزو 

حقيقة رحيل زيزو عن الزمالك

حسم أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقام اللاعب بنشر ستوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، معلنًا موقفه من خلاله.

زيزو يعلن موقفه الرحيل عن الزمالك

وقال زيزو : "للتوضيح و الحق جماهير الزمالك عليا ، اولا كل الشكر علي الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمه الداعمة دائما للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص".

وأوضح زيزو: "كل ما اثار الايام الماضيه علي أن رغبتي هي الرحيل عن نادي الزمالك ما هو الا اجتهادات من اجتهادات السوشيال ميديا والله اعلم من كان مصدرها ، رغبتي كانت وستظل دائما في مصلحه نادي الزمالك وجماهيره".

وتابع زيزو: "واذا كانت رغبت جماهير نادي الزمالك و اداره النادي في انتقالي لاي نادي للاستفاده الماديه او ايا كان السبب ساكون انا اول داعم لهذا القرار ولكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك اكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في اوقاته الصعبه قبل اوقات الفرح".

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زيزو يقدم دعوى لجمهور الزمالك

وأشار  زيزو: "يجب ان تتكاتف جماهير نادي الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوما لن يقدر عليه بشر ، يجب ان تعلم جماهير نادي الزمالك ان لاعبين الفريق يتحملو جزء من الموسم الماضي ولكن بلاعبين آخرين لكان الوضع اكثر سوء".

وأختتم زيزو: "تعودت ان اكون صريحا و ان اتق الله في كل كلمه و كل موقف مهما كانت عواقبه ، ما مضي فا هو ماضي ويجب ان نتكاتف من اجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك".

زيزو 

ماذا ينتظر نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة؟

 

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "الزمالك في مأزق كبير جدًا يتعلق بأمور لها علاقة بكيفية التعامل في الفترة المقبلة، هذه الأزمة تتطلب تضافر كل الجهود كي يتحرك النادي من موقعه الصعب والحرج جدًا".


وأضاف فايق: "إدارة نادي الزمالك ارتأت أن الابتعاد وتغليب مصلحة النادي وجمهور النادي في هذا الوقت هو الأفضل وبالتالي تقدموا باستقالتهم".

وأوضح فايق: "وزارة الشباب والرياضة ستختار مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير نشاط رياضي لإدارة شؤون النادي في الفترة المقبلة، بعد نهاية المدة القانونية الخاصة بالاستقالة أي خلال أسبوع من الآن أي يوم الأحد المقبل".


وأكد فايق على أن "الرؤية داخل وزارة الشباب والرياضة تسيير نحو إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة".


واختتم فايق: "بعد تكليف الثلاثي المقرر تعيينه من وزارة الشباب والرياضة سيقومون بالدعوة لجمعية عمومية سيكون من بنودها انتخاب مجلس إدارة جديد ويمر 45 يوم حد أدنى من موعد الدعوة وحد أقصى 60 يوم، ثم عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات ويتم حساب تلك المدة من يوم الدعوى للانتخابات".

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