في ذكرى وفاته.. سر حفظ محمد عبد المطلب القرآن الكريم كاملًا

يوافق اليوم ذكرى وفاة الملحن والفنان الراحل محمد عبد المطلب والذى قدم للفن المصري الكثير والكثير من الأعمال الخالدة حتى الآن ولازال متعلق بها الكثيرين ممن يعشقون الطرب الأصيل.



معلومات عن محمد عبد المطلب

ولد الفنان الراحل محمد عبد المطلب يوم 13 أغسطس عام 1910 في منطقة شبراخيت بمحافظة البحيرة

وبدا عد المطلب مشواره الفني كمغني في مسرح بديعة صابني عام 1932، وقام بعدها بالتعرف على الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي بدوره أعجب بموهبته وقام بتعينه فى فرقته الخاصة.





أبرز أغاني محمد عبد المطلب

ومن أبرز أغاني محمد عبد المطلب التي عشقها جمهورها يا ليلة بيضا وتسلم إيدين اللي أشتري وحبيتك وبحبك وقلت لابوكي ويا حاسدين الناس وساكن في حي السيدة وهي الأغنية التي اشتهر بها عبد المطلب في فترة الخمسينيات من القرن الماضي ولازال الكثير يرددها حتى الآن.





حفظ القران الكريم

وعلى الرغم من حبه الشديد للفن والغناء إلا أن هذا لم يمنعه من حفظ القران الكريم كاملا، حيث بدأ عبد المطلب حياته بحفظ القران في بداية مشواره الفني، حيث كان العرف في هذا التوقيت على حفظ القران الكريم كاملا في الكتاب وعلى أيدي أشهر المشايخ الدينية