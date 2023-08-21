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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا

أذون خزانة
أذون خزانة

أعلن البنك المركزي عن طريقة جديدة للاستثمار تتيح للمواطنين تحقيق عائد يصل إلى 25% من الأموال التي يستثمرونها، بخلاف شهادة الادخار الموجودة بالسوق المصرفي.

على الرغم من عدم كون هذه الطريقة جديدة في سوق الاستثمارات، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل المواطنين.. فما هي هذه الطريقة؟

كيف تحقق فائدة 25% ؟

تتمثل هذه الطريقة في شراء أذون الخزانة بالجنيه المصري من البنك المركزي أو أي بنك آخر في السوق المحلية بمصر، وبعد مرور عام من الاستثمار، ستحصل على عائد يصل إلى 25%.

وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل؛ حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.

جدير بالذكر أنه تم رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية لتصبح 25%، وبذلك أصبحت أذون الخزانة أفضل استثمار لمدة سنة، حيث يبلغ متوسط العائد عليها 25.09%.

ويتم شراء أذون الخزانة بأقل مبلغ ممكن قدره 25 ألف جنيه ومضاعفاتها في العديد من البنوك المحلية، بما في ذلك البنوك الحكومية والخاصة.

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ومن المهم ملاحظة أنه بعد عام من الاستثمار، يتم خصم ضريبة قدرها 20% من العائد الإجمالي المحقق.

على سبيل المثال، إذا قمت باستثمار 200 ألف جنيه، فإن العائد سيكون حوالي 50 ألف جنيه، وبعد خصم الضريبة، ستتحصل على المبلغ الصافي.

أذون خزانة بـ 40 مليار جنيه

قرر البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة بلغت 40 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، أمس الأحد 20 أغسطس 2023.

وتم طرح أذون الخزانة من قِبل البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لعدد من البنوك المحلية، ومن المتوقع أن تتيح هذه البنوك أذون الخزانة لمزيد من المستثمرين والأفراد.

وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة التي يبلغ 23 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ويطرح البنك المركزي، أذون خزانة وسندات لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون خزانة كأدوات استدانة بسعر فائدة مجزي للمستثمرين، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

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