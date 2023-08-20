سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 20-8-2023

سجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع، في مستهل تعاملات اليوم الأحد 20-8-2023

استقرار السعر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-8-2023، في البنوك المصرية.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك “ مصر والأهلي والتنمية الصناعية”.



بنوك القطاع الخاص



بلغ سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، الاسكان والتعمير، الاسكندرية، الإمارات دبي الوطني، المشرق، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي الأول، الكويت الوطني".

أعلى سعر



سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.