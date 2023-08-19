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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم السبت

استقرار أسعار الدولار
استقرار أسعار الدولار

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات  .


ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 19 أغسطس 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك الأهلي الكويتي نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم


أسعار الدولار فى مصر اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم ،ميد بنك)نحو  30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

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سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الخميس 17 أغسطس

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الدينار الكويتي يكسر حاجز الـ100 جنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .


أعلى سعر شراء الدولار


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم السبت مسجلا 30.95جنيه للشراء

اعلي سعر للدولار في مصر 


وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى كذلك إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.

وتصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الي مصر خلال 2022 نحو 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012.


وقررت لجنة السياسة النقدية بمجلس الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة على الدولار، لتبقى عند مستوى الشهر الماضي والذي سجل 5.25%، ويأتي ذلك بعد سيطرة الفيدرالي الأمريكي على معدلات التضخم والتي انخفضت لـ4% مقابل 4.9% في مايو الماضي

وثبت الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة الأمريكية عند 5% و5.25% على التوالي، لتشهد معدلات الفائدة الأمريكية تثبيتًا عند أعلى مستوى منذ 2007 قبل الأزمة المصرفية العالمية.
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