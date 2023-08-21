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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل من حق مجلس الزمالك المستقيل الترشح للانتخابات القادمة؟ خبير لوائح يُجيب

الزمالك
الزمالك

قال طلال عبد اللطيف إنه فى حالة عدم توقيع جمال عبد الحميد على استقالته من عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك لن يستطيع أحد إجباره على الرحيل لأنه أتى عن طريق جميعية عمومية.

وتابع طلال خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجلس إدارة نادى الزمالك أمامه أسبوع  من تاريخ تقديم الاستقالة لمراجعة قراراه قبل قبول الاستقالة من وزير الشباب والرياضة متعجباً من تقديم المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى استقالتهم.
أشار خبير اللوائح إلى هناك نية مبيتة لحالة الفوضى فى نادى الزمالك،موضحاً أنه لا يوجد أحد يهاب من قانون الرياضة.

وقال عبد اللطيف،لزاما على وزارة الشباب والرياضة التدخل لتكليف أو لتعين لجنة تدير نادى الزمالك لحين عقد جمعية عمومية واجراء انتخابات جديدة.

أكد عبد اللطيف أن مرتضى منصور ومجلسه من حقه الترشح مرة أخرى للانتخابات القادمة دون أدنى أى مشكلة.

طلال عبد اللطيف نادي الزمالك الزمالك وزير الشباب والرياضة جمال عبد الحميد

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