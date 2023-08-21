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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة لدعم الشباب بالقطاع الخاص

النائبة رحاب موسى،
النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يهدف إلى دعم شباب الوطن في القطاع الخاص، علاوة على تنمية طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن القيادة السياسية تعمل على تعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، من خلال تفعيل كافة القوانين اللازمة وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الرئيس السيسي حريص على دعم الشباب في كافة المجالات وتوفير فرص عمل جديدة لهم، إضافة إلى تعزيز دورهم في ريادة الأعمال من خلال الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بتذليل كافة العقبات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى ضرورة فتح كافة المجالات الاستثمارية لجذب المستثمرين مما يتيح توفير فرص عمل واعدة للشباب في مختلف المجالات علاوة على توطين الصناعات المختلفة في مصر لتحويل مصر من مستورد إلى مصدر.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق العديد من المبادرات لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القطاع الخاص القيادة السياسية المجالات الإستثمارية

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