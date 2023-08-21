تسبب الأرق وسوء الهضم.. أطعمة لايجب تناولها قبل النوم

يخطأ الكثير في وجبة العشاء التي تكون قبل النوم، وقد أكدت بعض الأبحاث وجود أطعمة ومشروبات يجب عدم تناولها قبل النوم مباشرة وهى كالآتى :

القهوة وهى قد يلجأ الناس اليها لكى يسدوا بها جوعهم ظنا منهم أنها خيار صحيح لأنها لا تحتوى على سعرات حرارية، ولكن حذرت منها الأبحاث من عدم تناولها قبل النوم بالإضافة أنها تسبب الأرق طوال الليل .

وايضا الشيوكولاتة رغم وجود بها مواد مضادة للتأكسد إلا أنها غنية بالكافيين والسكر التى تعطى نشاط حتى ساعات الصباح

كما يوجد ايضا الأجبان البيضاء او الصفراء التى يصعب على الأمعاء هضمها قبل النوم مباشرة لذلك فهى خيار غير مناسب.

وأخيرا الحلويات التى ستعطى سعرات حرارية ستتحول الى طاقة لايحتاجها الجسم قبل النوم ومن ثم ستتحول الى دهون فى الجسم.