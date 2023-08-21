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رئيس التحرير
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اقتصاد

الملا: مشروع مصفاة المصرية للتكرير نموذج ناجح للتعاون بين قطاع البترول والشركات الكورية

صدى البلد

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة الذي تسلم مهام عمله مؤخرا ، وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات البترول والغاز الطبيعي والطاقة الخضراء .
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة في مصر .
 

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و اكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء ان مايشهده قطاع البترول والغاز من تطور في البنية التحتية و الانشطة والمشروعات يهيىء فرصا متنوعة للعمل المشترك مع الشركات الكورية في مشروعات تجارة وتداول البترول والغاز ومستودعات التخزين بالموانيء و تموين السفن بالوقود وصيانتها ، مشيراً الي اهمية بحث فرص التعاون بين الجانبين في الطاقات المتجددة والخضراء في ظل الخبرات المتميزة للشركات الكورية في هذا المجال .

و لفت الملا الي ان  تنفيذ اعمال  عدد من المشروعات البترولية وفي مقدمتها مشروع مصفاة المصرية للتكرير يمثل نموذج ناجح للتعاون بين قطاع البترول والشركات الكورية .

كما اشار الملا الي اهمية التعاون في مجال تطوير العنصر البشري ولاسيما في ظل البرامج التدريبية المتطورة التي يوفرها الجانب الكوري والتي يحرص قطاع البترول علي ايفاد شباب العاملين سنوياً اليها .

واكد السفير الكوري الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر وتنمية اعمال الشركات الكورية وخاصة في قطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي مشيداً بما تشهده مصر من نمو كبير في المشروعات والاستثمارات وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وانه يلمس اهتماماً مشتركا ً من الجانب المصري بتطوير التعاون مع كوريا الجنوبية ، مشيرا الي ان  قناة السويس و المنطقة الاقتصادية لها تمثل عامل جذب للاستثمارات والشركات الكورية .

و لفت السفير الكوري الي ان منتدي غاز شرق المتوسط يمثل ركيزة مهمة للتعاون الاقليمي  والدولي في مجال الغاز الطبيعي  وان بلاده تقدر الدور المهم لهذا المنتدي .
و اشار السفير الي وجود فرص للتعاون في مجال وقود السفن الاخضر في ظل التكنولوجيات الكورية المتطورة في هذا المجال .
حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب اشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية  والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.

البترول والثروة المعدنية البترول والغاز الطبيعي البنية التحتية الجانب الكوري الثروة المعدنية

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