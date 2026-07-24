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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو في العريش بعروض موسيقية واستعراضية

قصور الثقافة
قصور الثقافة
أ ش أ

شهد قصر ثقافة العريش احتفالية فنية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالا بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

واستهلت الفعاليات بفقرات استعراضية قدمها فريق الموهوبين بقيادة الفنان مدحت نجيب، بمصاحبة الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس الجمهور، من بينها "مصر أم الدنيا"، "قالوا أيه"، "فرحة مصر"، و"بشرة خير".

كما قدمت فرقة العريش للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عبد المقصود رمضان، عرضا فنيا شمل مجموعة من الأغاني الوطنية إلى جانب عدد من المقطوعات الموسيقية.

وأقيمت الاحتفالية بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة شمال سيناء، واختتمت بفقرة غنائية قدم خلالها الفنان أبو الفتح عطية أغنية "عظيمة يا مصر"، كما قدمت الفنانة أمنية محمود أغنية "مطلوب من كل مصري"، بالإضافة إلى أغنية "مصر يا أم الدنيا" التي تغناها الفنان أشرف المالح والفنانة هبة محمد، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

قصر ثقافة العريش الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة

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