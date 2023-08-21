أثار نفوق “بالتازار” أكبر كلب في بريطانيا حيث يبلغ طوله 7 أقدام ووزنه 16 حجرا حالة من الحزن لأصحابه وللآلاف من متابعيه حتى الحيوانات التي كانت تعرفه.

وأوضح مالك بالتازار، ديكسي مونتي إيرفين، من مدينة نوتنجهام أن سبب نفوق الكلب الشهير يعود إلى ثقل وزنه، معبرا: “ لم تعد ساقيه الخلفيتان قادرة على تحمل وزنه”.

وأكد مالك الكلب:"كان حجمه الهائل هو الذي تسبب في وفاته، ويذكر أن جميع أعضائه سليمة لكنه استمر في الانهيار لأن إحدى رجليه الخلفيتين لم تستطع تحمل وزنه".

نفوق أكبر كلب

ووفقا لما ذكرته صحيفي “الصن” و “الديلي ستار” البريطانيتين، أشار مالك الكلب إلى حزن باقي الحيونات عليه بما في ذلك “قطة بنغالية” مستمرة في الوعاء منذ نفوقه.

وأكمل أن كلبتهم لونا أصبحت مريضة من الحزن على كلبهم الكبير لدرجة أنها فقدت الكثير من وزنها وبدا أن لا أحد يهتم بها.

قالت ديكسي إن سلوك لونا كان اكتئابا وأن من سيساعدها على الخروج منها كلبا آخر فقط.

ولفت التقرير، إلى أنه لم يتم تتويج بالتازار رسميا بإنه أكبر كلب في بريطانيا حيث أنه في الوقت الذي أدرك فيه مالكوه أنه كان ضخما ومحطما للأرقام القياسية لم تستطع الأرجل الخلفية للكلب دعمه.

السبب صادم..نفوق أكبر كلب في بريطانيا يثير حالة من الحزن

السبب صادم..نفوق أكبر كلب في بريطانيا يثير حالة من الحزن