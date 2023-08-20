عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

بعد بيعه شقة لـ كلب..تهمة
بعد بيعه شقة لـ كلب..تهمة تواجه مدير عقاري في إيران..فيديو

أثار مقطع فيديو يوثق بيع شقة لـ كلب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، فما القصة؟ 

أظهر مقطع الفيديو كلب أبيض صغير على مكتب وكيل عقاري  في غرب طهران  وتساعده سيدة في البصم على عقد بمخلبه. 

وعن سبب بيع الشقة للكلب “تشيستر”، أوضح الزوجان وفقا وسائل إعلام إيرانية أن ذلك لعدم وجود وريث لهما.

بيع شقة لـ كلب 

من جانبها، أوقفت الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، مدير وكالة عقارية بتهمة تقويض القيم الأخلاقية بعد بيعه شقة لكلب.

وأكد نائب المدعي العام في طهران، رضا طبر  وفقا لموقع " ميزان أونلاين" التابع للقضاء   أن "الشرطة أوقفت رئيس الوكالة وأغلق مكتبه بأمر من السلطة القضائية".

وأضاف نائب المدعي العام في طهران أنه "لا سند قانونيا للفعل الذي ارتكبته هذه الوكالة العقارية وأنه حدث بناء على رغبة في تقويض القيم الأخلاقية للمجتمع.

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

كلب مفترس يهاجم حصانا بوليسيا بطريقة مروعة

 

 

 

مقطع فيديو بيع شقة كلب ايران طهران البصم عقد بيع الشقة وريث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

مصرع المئات.. بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بشأن خسائر ميليشيا الدعم السريع

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

عاجل .. استقالة المدير التنفيذي والنشاط الرياضي لنادي الزمالك

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

ترشيحاتنا

البشبيشي: عبد الله عزام هو المسئول عن تجنيد الشباب العرب وإرسالهم لأفغانستان

حسين لبيب: زيزو كنز وأنا ضد التفريط فيه| فيديو

باحث سياسي: انتخابات 2005 شهدت ألاعيب الإخوان وتدليسهم وتزويرهم

طارق البشبيشي: الإخوان يزرعون في الشباب أنهم أصحاب مهمة عظمى «عبر الانضمام للجماعة»

مش عاوزين أجندات ومنظرة.. ميدو يوجه رسالة خاصة لوزير الشباب بعد استقالة مجلس الزمالك

الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح عنها جائز شرعا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ