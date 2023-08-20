بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

أثار مقطع فيديو يوثق بيع شقة لـ كلب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، فما القصة؟

أظهر مقطع الفيديو كلب أبيض صغير على مكتب وكيل عقاري في غرب طهران وتساعده سيدة في البصم على عقد بمخلبه.

وعن سبب بيع الشقة للكلب “تشيستر”، أوضح الزوجان وفقا وسائل إعلام إيرانية أن ذلك لعدم وجود وريث لهما.

بيع شقة لـ كلب

من جانبها، أوقفت الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، مدير وكالة عقارية بتهمة تقويض القيم الأخلاقية بعد بيعه شقة لكلب.

وأكد نائب المدعي العام في طهران، رضا طبر وفقا لموقع " ميزان أونلاين" التابع للقضاء أن "الشرطة أوقفت رئيس الوكالة وأغلق مكتبه بأمر من السلطة القضائية".

وأضاف نائب المدعي العام في طهران أنه "لا سند قانونيا للفعل الذي ارتكبته هذه الوكالة العقارية وأنه حدث بناء على رغبة في تقويض القيم الأخلاقية للمجتمع.